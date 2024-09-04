Mucize lazım

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili oyuncu gönderme zorunluluğuna değinen Hüseyin Yücel, "Bundan sonra hamle olması için gerçekten bir mucize olması lazım. Oyuncu göndermeyle alakalı ilgilenen arkadaşlardan 'Çözdük, gönderiyoruz' diye haber gelmesi lazım ki biz hemen transfere yönelelim. Öbür türlü mümkün değil. Bizim elimizde olan bir şey yok" dedi. Young Boys'un dikkat çeken sol beki Hadjam'ı istediklerini belirten Yücel, "Young Boys'un sol beki Jaouen Hadjam ile ilgilendik, temasa geçtik. Teklif yapmak üzereydik ama teklif yapamıyoruz. Bu oyuncu bedava kiralık gelecekti, 4.5-5 milyon euroluk zorunlu satın almayla alacaktık... 21 yaşında, çok iyi bir sol bek. Ama bu transferi gerçekleştirebilmek için Alex Oxlade- Chamberlain'e 6.5 milyon euro ödeyip sözleşmesini feshetmemiz lazımdı, oyuncunun maliyeti otomatikman 11-12 milyon euro'ya geliyor. Bu anlamda elimiz kolumuz bağlandı" ifadelerini kullandı.

TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN

Joao Mario transferi hakkında bilgi veren Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, "En son Joao Mario'yu indirdik orta saha ve kanat olarak. Tüm taraftarımızın içi rahat olsun. Tüm transferler, hocamızın bir veya ikinci tercihi oldu. İlk tercihimiz Angelo'ydu ama onu alamadık. Araplar devreye girdi ve 25 milyon euro'ya aldılar. Hızlı bir toplantı yaptık. Hocamız Mario'yu istediğini söyledi. O yüzden Mario'yu indirdik" dedi.