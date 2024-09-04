Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamayan Jean Onana, siyah-beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor. Fransız basını, 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Beşiktaş'ta takımda düşünülmeyen isimlerin başındaysa Jean Onana geliyor.
Geldiği günden bu yana takımda düşünülmeyen Kamerunlu futbolcu, geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.
Fransız basını, 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Le Bled Parle'de yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Brest, Jean Onana'ya talip oldu.
Haberde Fransız ekibinin Onana transferi için harekete geçtiği ve birkaç Ligue 1 ekibinin daha oyuncuyula ilgilendiği aktartıldı.
Jean Onana, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta 73 dakika süre aldı. Kamerunlu futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Kamerunlu orta saha oyuncusunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Jean Onana'nın güncel piyasa değeriyse 4 milyon Euro.
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