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Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ancak forma şansı bulamayan Jean Onana, siyah-beyazlı takıma veda etmeye hazırlanıyor. Fransız basını, 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 10:52
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MERT KILIÇ
Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi! Transferi böyle duyurdular

Trendyol Süper Lig'de sezona 3'te 3 ile giriş yapan ve UEFA Avrupa Ligi'ne de kalmak başarısı gösteren Beşiktaş, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikaktleri çekti.

Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi! Transferi böyle duyurdular

Takımı Hollandalı teknik adam Giovaani van Bronckhorst'a emanet eden siyah-beyazlılar, başta Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi dünyaca ünlü yıldızlar olmak üzere birçok futbolcuyu renklerine bağladı.

Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi! Transferi böyle duyurdular

Immobile ve Silva önderliğinde sezona bomba gibi bir giriş yapan Kara Kartal, kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi! Transferi böyle duyurdular

Beşiktaş'ta takımda düşünülmeyen isimlerin başındaysa Jean Onana geliyor.

Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi! Transferi böyle duyurdular

Geldiği günden bu yana takımda düşünülmeyen Kamerunlu futbolcu, geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.

Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi! Transferi böyle duyurdular

Fransız basını, 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi! Transferi böyle duyurdular

Le Bled Parle'de yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi Brest, Jean Onana'ya talip oldu.

Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi! Transferi böyle duyurdular

Haberde Fransız ekibinin Onana transferi için harekete geçtiği ve birkaç Ligue 1 ekibinin daha oyuncuyula ilgilendiği aktartıldı.

Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi! Transferi böyle duyurdular

Jean Onana, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta 73 dakika süre aldı. Kamerunlu futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

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