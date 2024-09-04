Beşiktaş'a Jean Onana müjdesi! Transferi böyle duyurdular

MERT KILIÇ

Trendyol Süper Lig'de sezona 3'te 3 ile giriş yapan ve UEFA Avrupa Ligi'ne de kalmak başarısı gösteren Beşiktaş, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikaktleri çekti.

Takımı Hollandalı teknik adam Giovaani van Bronckhorst'a emanet eden siyah-beyazlılar, başta Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi dünyaca ünlü yıldızlar olmak üzere birçok futbolcuyu renklerine bağladı.