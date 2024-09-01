Haberler Beşiktaş

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isme teklif

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sezona harika bir giriş yapılırken gündemde transfer var. Siyah-beyazlılarda bu noktada gelecek oyuncular kadar gidecek isimlerde gündemde. İşte Beşiktaş'ın yıldızına gelen sürpriz teklif ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 16:49
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isme teklif

Beşiktaş, sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isme teklif

Siyah-beyazlı ekip; Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista gibi birçok isim ile kadrosunu güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isme teklif

Yeni adımlar atmaya hazırlanan Kara Kartal'a sürpriz bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isme teklif

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Africa Foot'tan derlediği habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest, Beşiktaş'ın futbolcusu Jean Onana'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isme teklif

Haberin detaylarında, Onana'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Brest'e gitmek isteyeceği yer aldı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isme teklif

Kamerunlu oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.

Eyüpspor - Trabzonspor | 11'ler belli oldu!
Beşiktaş'a kanat takviyesi!
DİĞER
Arzum Onan ile Orkan Özkan’ın aşkı doludizgin devam ediyor! Gözlerden uzak Bodrum’da…
Başkan Erdoğan Rixos Tersane İstanbul Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu
G.Saray'dan yılın bombası! Dünya yıldızı geliyor
G.Saray'dan Icardi açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Newcastle evinde Tottenham'ı devirdi Newcastle evinde Tottenham'ı devirdi 18:05
Eyüpspor - Trabzonspor | 11'ler belli oldu! Eyüpspor - Trabzonspor | 11'ler belli oldu! 17:46
Chelsea ile Crystal Palace yenişemedi Chelsea ile Crystal Palace yenişemedi 17:27
Beşiktaş'a kanat takviyesi! Beşiktaş'a kanat takviyesi! 17:17
Glasgow'da gülen taraf Celtic! Glasgow'da gülen taraf Celtic! 17:01
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isme teklif Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isme teklif 16:48
Daha Eski
Krunic için resmi teklif! Şampiyonlar Ligi... Krunic için resmi teklif! Şampiyonlar Ligi... 16:24
Premier Lig'de Yusuf Dikeç pozu Premier Lig'de Yusuf Dikeç pozu 16:17
Cengiz Ünder'in peşini bırakmıyorlar! Yeni teklif... Cengiz Ünder'in peşini bırakmıyorlar! Yeni teklif... 15:41
G.Saray'dan Icardi açıklaması G.Saray'dan Icardi açıklaması 15:23
Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Eyüpspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 15:04
Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? 14:59