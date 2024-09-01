TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Yıldız isme teklif
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sezona harika bir giriş yapılırken gündemde transfer var. Siyah-beyazlılarda bu noktada gelecek oyuncular kadar gidecek isimlerde gündemde. İşte Beşiktaş'ın yıldızına gelen sürpriz teklif ve detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun Africa Foot'tan derlediği habere göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest, Beşiktaş'ın futbolcusu Jean Onana'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
Haberin detaylarında, Onana'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Brest'e gitmek isteyeceği yer aldı.
Kamerunlu oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.
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