BEŞİKTAŞ HABERİ - Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması! "Öncelikli olarak..."

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Siyah-beyazlıların futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar, karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uçar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"MACCABI TEL-AVIV MAÇI TÜRKİYE'DE OYNANACAK"

"Maccabi Tel-Aviv maçı Türkiye'de oynanacak. Türkiye, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Devlet büyüklerimiz de gerekeni yapacaktır. UEFA zaten özel bir algoritma uygulamadı. Demek ki Türkiye'ye ve Beşiktaş'a güveniyorlar."

"İNŞALLAH BİRÇOK GENÇ EVLADIMIZ MİLLİ TAKIM'A GİDECEK"

"Geçen sene Milli Takım'a oyuncu vermekte zorlanıyorduk ama iki genç oyuncumuzu bu sene Milli Takım'a gönderdik. Orada Mert Günok da var. İnşallah birçok genç evladımız, Milli Takım'da görev alacak."

"KANAT TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

"Bir kanat oyuncusu için çalışmalar devam ediyor. Benim isim söylemem yanlış. Bu işte sorumlu ekip arkadaşlarımız var. Bir transfer yapılması arzusu mevcut. Sivasspor maçında da zaman zaman 5-4-1 oynayan rakibe karşı bireysel yeteneklerde eksik kaldık. Daha fırsat vermediğimiz oyuncular var. Can Keleş var, o da süre alacak. Öncelikli olarak bir kanat transferi düşünülüyor, inşallah başaracağız."

"PORTEKİZ BASININI İYİ TAKİP EDECEĞİM"

"Portekiz basını, Joao Mario ile anlaştığınızı duyurdu. Bu haber doğru mu?"

Feyyaz Uçar: "Portekiz basınını iyi takip edemiyorum ama takip etmeye çalışacağım bundan sonra"