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Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti: Kazanmaya geldik

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş'a konuk olacak Lugano'nun teknik direktör Mattia Croci-Torti açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 20:10
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Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti: Kazanmaya geldik

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktör Mattia Croci-Torti, geçen sezon da karşılaştıkları Beşiktaş'ta yaşanan değişime vurgu yaparak "Mantalite değişikliği olarak şu an daha iyi olduklarını söyleyebilirim." dedi.

Mattia Croci-Torti ve takımın futbolcularından Renato Steffen, Beşiktaş maçına ilişkin Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Croci-Torti, hazır olarak İstanbul'a geldiklerini belirterek, "Bir hafta dinlenme sürecimiz oldu. Bu süre içinde psikolojik olarak da gayet iyi hazırlandık. Maça hazırız. Kazanmaya geldik. 2 oyuncumuz sadece bizimle birlikte değil onun dışında takım olarak maça hazırız." diye konuştu.

Geçen sezon da Beşiktaş ile karşılaştıklarını hatırlatan teknik adam, "Avrupa Ligi'nde başarılı olmak ve ileri gitmek istiyoruz. İyi hazırlandık. Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz. Geçen seneki maçımızı unutmayalım. Geçen sene de burada galip gelmiştik. Yine kazanmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Croci-Torti, "Geçen yıla göre Beşiktaş daha mı güçlü?" sorusu üzerine "Beşiktaş'ta değişen oyunculardan ziyade mantalite değişikliği var. Sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyeti ve ondan sonra yine ligde iki maç kazandılar. Mantalite değişikliği olarak şu anda daha iyi olduklarını söyleyebilirim. Ama bizim için değişen fazla bir şey olmayacak. Biz de geçen seneki gibi çıkıp burada başarılı olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Croci-Torti, "Geçen yılki Beşiktaş'ta maç başlamadan önce bile ıslıklamalar vardı. Büyük bir baskı vardı. Takımda hoca değişikliği de sanırım o zaman oldu. Bu baskı ve bu endişe geçen hafta izlediğimiz Beşiktaş maçında yoktu. O yüzden mantalite değişikliği var." ifadelerini kullandı.

STEFFEN: "YARINKİ MAÇA HAZIRIM"

Takımın 32 yaşındaki İsviçreli sağ kanat oyuncusu Renato Steffen ise "Yarın kolay bir maç olmayacak ama buraya galibiyet için geldik ve turu atlamak istiyoruz." dedi.

Formda ve motive olduğunu belirten İsviçreli futbolcu, "Yarınki maça hazırım. Takımıma yardım etmek için sahada olacağım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Tüpraş Stadı'nda Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki ilk maçta Lugano ile 3-3 berabere kalmıştı.

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