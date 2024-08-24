Beşiktaş'tan transferde büyük sürpriz! İşte Kartal'ın yeni stoperi

Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bundesliga takımlarından Augsburg forması giyen 26 yaşındaki Alman stoper Felix Uduokhai'yi gündemine aldı. Lugano maçında yenilen 3 gol siyah beyazlılara hareke geçirdi. Kartal, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'nun ardından savunmasına bir takviye daha yapmak için geri sayıma geçti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, Nijerya asıllı Alman oyuncunun transferini tamamlamak için Almanya'ya gitti. Çeşitli yaş kategorilerinde Almanya milli takımının formasını giyen Felix Uduokhai A takımla maça çıkmadı.
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