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Sol beke 2 aday

Beşiktaş, Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest olan Marcos Alonso ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı yönetimin 33 yaşındaki İspanyol sol bekin şartları hakkında bilgi aldı. Siyah beyazlı yönetim Alonso'nun yanı sıra PSG ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan geçen yıl Benfica'ya kiralanan Juan Bernat ile ilgileniyor. PSG 31 yaşındaki Bernat'ın sözleşmesini feshedip göndermeye hazır. Teknik Direktör Van Bronckhorts'un ilk tercihi Alonso.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Sol beke 2 aday
Beşiktaş, Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest olan Marcos Alonso ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı yönetimin 33 yaşındaki İspanyol sol bekin şartları hakkında bilgi aldı. Siyah beyazlı yönetim Alonso'nun yanı sıra PSG ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan geçen yıl Benfica'ya kiralanan Juan Bernat ile ilgileniyor. PSG 31 yaşındaki Bernat'ın sözleşmesini feshedip göndermeye hazır. Teknik Direktör Van Bronckhorts'un ilk tercihi Alonso.
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