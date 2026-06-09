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Haberler Voleybol Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Volkan Döne'nin sözleşmesini uzatıldı!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Volkan Döne'nin sözleşmesini uzatıldı!

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, tecrübeli libero Volkan Döne ile sözleşme yeniledi. 39 yaşındaki milli sporcu, 2019'dan beri forma giydiği başkent ekibiyle yeni sezon için anlaştı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 10:57 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 10:58
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda Volkan Döne'nin sözleşmesini uzatıldı!

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, yeni sezon kadro planlaması kapsamında libero Volkan Döne ile yeni sözleşme imzaladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Halkbank Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında tecrübeli liberomuz Volkan Döne ile sözleşme yenilemiştir. Sahadaki tecrübesi, liderliği ve takımımıza verdiği katkılarla önemli bir rol üstlenen Volkan Döne'nin yeni sezonda da mavi-beyazlı formamız altında mücadele edecek olmasından mutluluk duyuyoruz. Volkan Döne'ye Halkbank forması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

39 yaşındaki tecrübeli libero, 2019-2020 sezonundan beri başkent ekibinde forma giyiyor.

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