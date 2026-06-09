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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un 205. yabancısı Noah Saviolo, Bordo-mavililerin tarihinde 4. Portekizli!

Trabzonspor'un 205. yabancısı Noah Saviolo, Bordo-mavililerin tarihinde 4. Portekizli!

Trabzonspor, Vitoria'den transfer ettiği Noah Saviolo ile kulüp tarihindeki 205. yabancı futbolcusuna imza attırırken, 22 yaşındaki oyuncu bordo-mavili takımın kadrosuna kattığı 5. Portekizli isim oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 10:34
Trabzonspor'un 205. yabancısı Noah Saviolo, Bordo-mavililerin tarihinde 4. Portekizli!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlamasını sürdürürken 22 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Saviolo transferiyle birlikte bordo-mavililer, 58 yıllık tarihinde 205. yabancı futbolcusunu kadrosuna katmış oldu.

Karadeniz ekibi, tarihindeki ilk yabancı transferini 1970-1971 sezonunda Romanyalı futbolcu Reculen Koska ile gerçekleştirirken, Süper Lig dönemindeki ilk yabancı oyuncu transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman futbolcu Jürgen Groh ile yaptı.

EN FAZLA BREZİLYALILAR TERCİH EDİLDİ

Trabzonspor, bugüne kadar 54 farklı ülkeden futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekipte en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı futbolcular oldu. Karadeniz temsilcisi, bugüne kadar 18 Brezilyalı oyuncuyla sözleşme imzalarken; 9 Belçikalı, 8'er Ukraynalı, Slovakyalı, Polonyalı ve Nijeryalı futbolcuyu transfer etti.

BORDO-MAVİLİLERİN TARİHİNDE 4. PORTEKİZLİ

Noah Saviolo, Trabzonspor forması giyen 4'üncü Portekizli futbolcu olarak kulüp tarihine geçti. Daha önce bordo-mavili ekipte, Joao Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro Portekizli oyuncular olarak görev yapmıştı.

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