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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Armand Lauriente teklifini duyurdular! İtalyanların beklentisi...

Beşiktaş'ın Armand Lauriente teklifini duyurdular! İtalyanların beklentisi...

Beşiktaş, Sassuolo'nun yıldızı Armand Lauriente için temaslarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlıların ilk teklifi beklentilerin altında kalırken, İtalyan ekibi transfer için bonuslarla birlikte talep ettiği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 10:03
Beşiktaş'ın Armand Lauriente teklifini duyurdular! İtalyanların beklentisi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için girişimlerini hızlandırdı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da istediği yıldız oyuncu için resmi temaslarını sürdürüyor.

Sassuolo cephesi, Lauriente'nin ayrılığına sıcak baksa da transferin gerçekleşmesi için bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor. Beşiktaş'ın ilk teklifinin ise 15 milyon euro artı bonuslar seviyesinde olduğu ve İtalyan kulübünün beklentisinin altında kaldığı belirtildi.

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetiminin teklifini yükseltme ihtimali bulunduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERDE FRANSIZ RAKİP

Öte yandan Lauriente için yalnızca Beşiktaş'ın devrede olmadığı ifade edildi. Son günlerde iki kulübün daha oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenilirken, bu ekiplerden birinin Marsilya olduğu öne sürüldü. Fransız temsilcisinin transfer için kaynak yaratabilmek adına Mason Greenwood ile yollarını ayırabileceği belirtiliyor.

Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla 7 gol 9 asistlik performans sergiledi.

İŞTE İTALYAN BASININDA YER ALAN HABER;

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