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Ziraat Türkiye Kupası

Dünya Kupası 2026 başlangıcına kalan süre

Haberler Dünya Kupası 2026 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kulübeler çoğunlukla yabancı teknik adamlara emanet!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kulübeler çoğunlukla yabancı teknik adamlara emanet!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takımın 28'i yabancı teknik direktörlerle mücadele edecek. Arjantinli teknik adamlar en büyük grubu oluşturuyor. En genç teknik direktör 38 yaşındaki Nagelsmann, en yaşlısı 78 yaşındaki Advocaat olacak. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2026 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 11:18
2026 FIFA Dünya Kupası'nda kulübeler çoğunlukla yabancı teknik adamlara emanet!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkelerin kulübelerinde ağırlıklı olarak yabancı uyruklu teknik adamlar görev yapacak. Turnuvada mücadele edecek 48 teknik adamdan 28'ini yabancılar, 20'sini ise yerliler oluşturacak.

Yabancı teknik direktörlerin ağırlığı en çok Avrupa'da hissedilecek. Kıtada 7 yabancı teknik direktör uyruklarından başka ülkelerin başarısı için ter dökecek. Avrupa'dan 20 teknik adamsa başka ülkelerin takımının başında görev yapacak.

28 YABANCI, 20 YERLİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama, Güney Afrika, Avusturya, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Uruguay, Yeni Zelanda, Türkiye, Cezayir, Haiti, Kanada, Ürdün, Ekvador, Paraguay, ABD, İngiltere, Belçika, Katar, Irak, Brezilya, Özbekistan, İsveç, Tunus, Fas, Gana, Suudi Arabistan ve Curaçao, tercihini yabancı teknik adamdan yana kullandı.

Fransa, Hırvatistan, Japonya, Arjantin, İskoçya, Yeşil Burun Adaları, Norveç, İsviçre, Hollanda, İspanya, İran, Almanya, Mısır, Fildişi Sahili, Bosna Hersek, Güney Kore, Meksika, Avustralya, Senegal ve Çekya ise turnuvaya kendi vatandaşı olan teknik direktörlerle katılacak.

EN ÇOK ARJANTİNLİLER ÇALIŞACAK

Dünya Kupası'nda en çok Arjantinli teknik direktörler kulübede olacak. Nestor Lorenzo, Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Sebastian Beccacece, Gustavo Alfaro, Mauricio Pochettino'dan oluşan Arjantinli teknik adam topluluğunu Fransa 5, İspanya 4, Almanya ve İtalya 3 teknik direktörle takip edecek.

EN GENCİ ALMAN, EN YAŞLISI HOLLANDALI

Dünya Kupası'nda görev yapacak en genç teknik adam, Almanya Milli Takımı'nın patronu Julian Nagelsmann olacak. Hansi Flick'in ardından Almanya Milli Takımı'nın başına geçen ve 2024'teki Avrupa Şampiyonası'nda görev alan 38 yaşındaki Nagelsmann, kariyerinin ilk Dünya Kupası heyecanını yaşayacak.

Curaçao Milli Takımı'nı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na götüren 78 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat ise organizasyonda en yaşlı teknik adam olarak görev yapacak. Deneyimli teknik adam, bu organizasyonla birlikte kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda kulübede olacak. 38 yaşındaki Nagelsmann ile 78 yaşındaki Advocaat'ın takımları, Houston Stadı'nda oynanacak E Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

YAŞ ORTALAMASI

Dünya Kupası'ndaki 48 teknik adamın yaş ortalaması 57,3 oldu.

2026 Dünya Kupası'nda teknik adamların yaş ortalaması, Katar 2022'ye göre 5,4 yaş arttı.

2 TEKNİK ADAM KUPAYI KAZANDI

2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 48 teknik adamdan 2'si daha önce şampiyonluk sevinci yaşadı. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ile Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, birer kez podyuma çıkarak kupayı kaldırdı.

Deschamps, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'yla bu sevinci yaşarken Katar 2022'de Deschamps'ın çalıştırdığı Fransa'yı finalde yenen Scaloni'nin Arjantin'i şampiyonluğun sahibi oldu.

İki teknik adamdan biri, 2026'da bir kez daha şampiyonluğa ulaşması halinde 2 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan İtalyan teknik direktör Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak. Öte yandan Deschamps, ülkesinin ev sahibi olduğu 1998 Dünya Kupası'nda da futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

48 TAKIM VE TEKNİK DİREKTÖRLERİ

Teknik Direktör Vatandaşlığı (Ülkesi) Çalıştırdığı Takım Yaş
Didier Deschamps Fransa Fransa 57
Zlatko Dalic Hırvatistan Hırvatistan 59
Hajime Moriyasu Japonya Japonya 57
Lionel Scaloni Arjantin Arjantin 48
Steve Clarke İskoçya İskoçya 62
Bubista Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 56
Thomas Christiansen İspanya Panama 53
Stale Solbakken Norveç Norveç 58
Hugo Broos Belçika Güney Afrika 74
Murat Yakın İsviçre İsviçre 51
Ralf Rangnick Almanya Avusturya 67
Nestor Lorenzo Arjantin Kolombiya 60
Sebastien Desabre Fransa Demokratik Kongo Cumhuriyeti 49
Ronald Koeman Hollanda Hollanda 63
Luis de la Fuente İspanya İspanya 64
Roberto Martinez İspanya Portekiz 52
Amir Ghalenoei İran İran 62
Marcelo Bielsa Arjantin Uruguay 70
Darren Bazeley İngiltere Yeni Zelanda 53
Julian Nagelsmann Almanya Almanya 38
Vincenzo Montella İtalya Türkiye 51
Hossam Hassan Mısır Mısır 59
Emerse Fae Fildişi Sahili Fildişi Sahili 42
Vladimir Petkovic İsviçre Cezayir 62
Sebastien Migne Fransa Haiti 53
Sergej Barbarez Bosna Hersek Bosna Hersek 54
Jesse Marsch ABD Kanada 52
Jamal Sellami Fas Ürdün 55
Myung-bo Hong Güney Kore Güney Kore 57
Javier Aguirre Meksika Meksika 67
Sebastian Beccacece Arjantin Ekvador 45
Gustavo Alfaro Arjantin Paraguay 63
Mauricio Pochettino Arjantin ABD 54
Tony Popovic Avustralya Avustralya 52
Pape Thiaw Senegal Senegal 45
Thomas Tuchel Almanya İngiltere 52
Rudi Garcia Fransa Belçika 64
Julen Lopetegui İspanya Katar 59
Graham Arnold Avustralya Irak 62
Carlo Ancelotti İtalya Brezilya 66
Fabio Cannavaro İtalya Özbekistan 52
Graham Potter İngiltere İsveç 51
Miroslav Koubek Çekya Çekya 74
Sabri Lamouchi Fransa Tunus 54
Mohamed Ouahbi Belçika Fas 49
Carlos Queiroz Portekiz Gana 73
Georgios Donis Yunanistan Suudi Arabistan 56
Dick Advocaat Hollanda Curaçao 78

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