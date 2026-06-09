2026 FIFA Dünya Kupası'nda kulübeler çoğunlukla yabancı teknik adamlara emanet!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ülkelerin kulübelerinde ağırlıklı olarak yabancı uyruklu teknik adamlar görev yapacak. Turnuvada mücadele edecek 48 teknik adamdan 28'ini yabancılar, 20'sini ise yerliler oluşturacak.

Yabancı teknik direktörlerin ağırlığı en çok Avrupa'da hissedilecek. Kıtada 7 yabancı teknik direktör uyruklarından başka ülkelerin başarısı için ter dökecek. Avrupa'dan 20 teknik adamsa başka ülkelerin takımının başında görev yapacak.

28 YABANCI, 20 YERLİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Panama, Güney Afrika, Avusturya, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Portekiz, Uruguay, Yeni Zelanda, Türkiye, Cezayir, Haiti, Kanada, Ürdün, Ekvador, Paraguay, ABD, İngiltere, Belçika, Katar, Irak, Brezilya, Özbekistan, İsveç, Tunus, Fas, Gana, Suudi Arabistan ve Curaçao, tercihini yabancı teknik adamdan yana kullandı.

Fransa, Hırvatistan, Japonya, Arjantin, İskoçya, Yeşil Burun Adaları, Norveç, İsviçre, Hollanda, İspanya, İran, Almanya, Mısır, Fildişi Sahili, Bosna Hersek, Güney Kore, Meksika, Avustralya, Senegal ve Çekya ise turnuvaya kendi vatandaşı olan teknik direktörlerle katılacak.

EN ÇOK ARJANTİNLİLER ÇALIŞACAK

Dünya Kupası'nda en çok Arjantinli teknik direktörler kulübede olacak. Nestor Lorenzo, Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa, Sebastian Beccacece, Gustavo Alfaro, Mauricio Pochettino'dan oluşan Arjantinli teknik adam topluluğunu Fransa 5, İspanya 4, Almanya ve İtalya 3 teknik direktörle takip edecek.

EN GENCİ ALMAN, EN YAŞLISI HOLLANDALI

Dünya Kupası'nda görev yapacak en genç teknik adam, Almanya Milli Takımı'nın patronu Julian Nagelsmann olacak. Hansi Flick'in ardından Almanya Milli Takımı'nın başına geçen ve 2024'teki Avrupa Şampiyonası'nda görev alan 38 yaşındaki Nagelsmann, kariyerinin ilk Dünya Kupası heyecanını yaşayacak.

Curaçao Milli Takımı'nı tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na götüren 78 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat ise organizasyonda en yaşlı teknik adam olarak görev yapacak. Deneyimli teknik adam, bu organizasyonla birlikte kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda kulübede olacak. 38 yaşındaki Nagelsmann ile 78 yaşındaki Advocaat'ın takımları, Houston Stadı'nda oynanacak E Grubu ilk maçında karşı karşıya gelecek.

YAŞ ORTALAMASI

Dünya Kupası'ndaki 48 teknik adamın yaş ortalaması 57,3 oldu.

2026 Dünya Kupası'nda teknik adamların yaş ortalaması, Katar 2022'ye göre 5,4 yaş arttı.

2 TEKNİK ADAM KUPAYI KAZANDI

2026 Dünya Kupası'nda görev yapacak 48 teknik adamdan 2'si daha önce şampiyonluk sevinci yaşadı. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ile Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, birer kez podyuma çıkarak kupayı kaldırdı.

Deschamps, 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'yla bu sevinci yaşarken Katar 2022'de Deschamps'ın çalıştırdığı Fransa'yı finalde yenen Scaloni'nin Arjantin'i şampiyonluğun sahibi oldu.

İki teknik adamdan biri, 2026'da bir kez daha şampiyonluğa ulaşması halinde 2 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan İtalyan teknik direktör Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak. Öte yandan Deschamps, ülkesinin ev sahibi olduğu 1998 Dünya Kupası'nda da futbolcu olarak şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

48 TAKIM VE TEKNİK DİREKTÖRLERİ