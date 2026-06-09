Manchester United'dan flaş Altay Bayındır kararı!

Altay Bayındır'ın 2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım kadrosuna davet edilmesi, kulüp kariyerindeki olası değişimi de gündeme taşıdı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre milli kaleci, yaz transfer döneminde Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki file bekçisinin, düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ifade ediliyor.

Manchester United cephesinde ise kaleci rotasyonu yeniden şekilleniyor. Senne Lammens'in birinci kaleci konumunda olduğu, Tom Heaton'un ise üçüncü kaleci olarak takımda kalmaya devam edeceği belirtilirken, İngiliz ekibinin Altay'ın yerine ikinci kaleci transferi için çalışmalarını sürdürdüğü aktarılıyor.

Altay Bayındır'ın adı ise başta Trabzonspor ve Beşiktaş olmak üzere Süper Lig kulüpleriyle anılmaya başladı.

2023 yazında Fenerbahçe'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olan milli kaleci, İngiliz ekibinde üç sezon boyunca 17 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda kalesinde 31 gol gördü.