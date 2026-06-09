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Haberler Diğer Sporlar Dünya Golbol Şampiyonası'nda milli heyecan Çin'de başlayacak!

Dünya Golbol Şampiyonası'nda milli heyecan Çin'de başlayacak!

Türkiye'nin hem kadınlar hem de erkeklerde mücadele edeceği Dünya Golbol Şampiyonası, 10 Haziran'dan itibaren Çin'de gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 09:46
Dünya Golbol Şampiyonası'nda milli heyecan Çin'de başlayacak!

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre 10-15 Haziran tarihlerinde Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek organizasyona, kadın ve erkeklerde 16'şar takım katılacak.

Dörderli 4 grupta ilk 2 sırayı alan ekipler, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finaller 13, yarı finaller 14, finaller de 15 Haziran'da oynanacak. Şampiyonada finale yükselen ekipler, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na doğrudan katılım hakkı elde edecek. 2025 Avrupa Golbol Şampiyonası'nda hem kadınlar hem erkeklerde zirveye çıkan Türkiye, başarısını dünya şampiyonasında da tekrarlamaya çalışacak.

Paralimpik Oyunları'nın son 3'ünde ve son dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, C Grubu'nda ev sahibi Çin, Büyük Britanya ve Meksika ile karşılaşacak.

Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı'nın kadrosunda Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Ceren Yılman, Şeydanur Kaplan Coşkun, Gülşah Aktürk ve Reyhan Yılmaz yer alacak.

Emrullah Toprakçı, Hüseyin Alkan, Murat Yılmaz, Ebubekir Sıddık Kara, Burak Korkmaz ve Yunus Emre Akyüz'den oluşan Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı ise Ukrayna, Kanada ve Avustralya ile beraber X Grubu'nda mücadele edecek.

Türkiye'nin kadın ve erkek milli takımlarının gruptaki TSİ maç programı şöyle:

KADINLAR

10 Haziran:

11.30 Türkiye-Meksika

11 Haziran Perşembe:

10.00 Büyük Britanya-Türkiye

12 Haziran Cuma:

11.30 Türkiye-Çin

ERKEKLER

10 Haziran:

07.00 Türkiye-Kanada

11 Haziran Perşembe:

08.30 Avustralya-Türkiye

12 Haziran Cuma:

07.00 Ukrayna-Türkiye

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