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Haberler Voleybol Göztepe Voleybol, Rebecca Latham'ı kadrosuna kattı!

Göztepe Voleybol, Rebecca Latham'ı kadrosuna kattı!

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, pasör çaprazı pozisyonunda forma giyecek Amerikalı oyuncu Rebecca Latham'ı kadrosuna kattı. 1997 doğumlu sporcu, Kore Ligi'nden İzmir'e transfer oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 10:27
Göztepe Voleybol, Rebecca Latham'ı kadrosuna kattı!

Göztepe Voleybol, pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1997 doğumlu Amerikalı oyuncu Rebecca Latham'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak Incheon Heungkuk Life Pink Spiders formasını giyen Rebecca Latham'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1997 doğumlu Amerikalı oyuncu Rebecca Latham ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerinde Denver Pioneers, Futura Giovani Busto Arsizio, Hwaseong IBK Altos, ASP Thetis, AO Markpoulo Revoil, Athletes Unlimited Pro League, Mets de Guaynabo ve son olarak Incheon Heungkuk Life Pink Spiders formaları giyen Rebecca Latham; yeni sezonda şanlı formamız için mücadele edecek. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Rebecca."

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