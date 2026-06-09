Fenerbahçe'de flaş Aaron Wan-Bissaka gelişmesi! Bonservisi ve transferdeki rakibi...
Fenerbahçe'nin sağ bek transferindeki hedeflerinden Aaron Wan-Bissaka için İngiltere'den güçlü bir rakip çıktı. David Moyes'un ısrarla istediği yıldız oyuncu için Everton devreye girerken, West Ham United ise yıldız futbolcunun bonservisini belirledi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 10:16
İngiliz futbolcunun hem savunma becerileri hem de Premier Lig tecrübesi nedeniyle yönetimin öncelikli hedeflerinden biri olduğu belirtiliyor.
TRANSFERDE RAKİP ÇIKTI!
Premier Lig ekiplerinden Everton da Aaron Wan-Bissaka için devreye girdi.
Merseyside temsilcisinin teknik direktörü David Moyes'un, deneyimli sağ beki transfer listesinin ilk sırasına yazdığı ve kulüp yönetiminden bu transfer için girişimlerde bulunulmasını istediği ifade edildi.
Öte yandan Aaron Wan-Bissaka'nın bonservisini elinde bulunduran West Ham United'ın oyuncu için yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.
Bu rakamın pazarlıklar sonucunda değişebileceği belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.
Aaron Wan-Bissaka bu sezon West Ham United formasıyla 26 maçta görev alırken 2 asistlik katkı yaptı.
Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak gösteriliyor
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.