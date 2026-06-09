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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Aaron Wan-Bissaka gelişmesi! Bonservisi ve transferdeki rakibi...

Fenerbahçe'de flaş Aaron Wan-Bissaka gelişmesi! Bonservisi ve transferdeki rakibi...

Fenerbahçe'nin sağ bek transferindeki hedeflerinden Aaron Wan-Bissaka için İngiltere'den güçlü bir rakip çıktı. David Moyes'un ısrarla istediği yıldız oyuncu için Everton devreye girerken, West Ham United ise yıldız futbolcunun bonservisini belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 10:16
Fenerbahçe'de flaş Aaron Wan-Bissaka gelişmesi! Bonservisi ve transferdeki rakibi...

Aziz Yıldırım'ın 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'de flaş Aaron Wan-Bissaka gelişmesi! Bonservisi ve transferdeki rakibi...

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, özellikle savunma hattına yapılacak takviyeler üzerinde yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'de flaş Aaron Wan-Bissaka gelişmesi! Bonservisi ve transferdeki rakibi...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda sağ bek bölgesine kaliteli bir isim kazandırmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemine gelen oyuncular arasında Aaron Wan-Bissaka öne çıkmıştı.

Fenerbahçe'de flaş Aaron Wan-Bissaka gelişmesi! Bonservisi ve transferdeki rakibi...

İngiliz futbolcunun hem savunma becerileri hem de Premier Lig tecrübesi nedeniyle yönetimin öncelikli hedeflerinden biri olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de flaş Aaron Wan-Bissaka gelişmesi! Bonservisi ve transferdeki rakibi...

TRANSFERDE RAKİP ÇIKTI!

Premier Lig ekiplerinden Everton da Aaron Wan-Bissaka için devreye girdi.

Fenerbahçe'de flaş Aaron Wan-Bissaka gelişmesi! Bonservisi ve transferdeki rakibi...

Merseyside temsilcisinin teknik direktörü David Moyes'un, deneyimli sağ beki transfer listesinin ilk sırasına yazdığı ve kulüp yönetiminden bu transfer için girişimlerde bulunulmasını istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de flaş Aaron Wan-Bissaka gelişmesi! Bonservisi ve transferdeki rakibi...

Öte yandan Aaron Wan-Bissaka'nın bonservisini elinde bulunduran West Ham United'ın oyuncu için yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de flaş Aaron Wan-Bissaka gelişmesi! Bonservisi ve transferdeki rakibi...

Bu rakamın pazarlıklar sonucunda değişebileceği belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş Aaron Wan-Bissaka gelişmesi! Bonservisi ve transferdeki rakibi...

Aaron Wan-Bissaka bu sezon West Ham United formasıyla 26 maçta görev alırken 2 asistlik katkı yaptı.

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