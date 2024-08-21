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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Transferde Kartal'a dişli rakip çıktı

Beşiktaş, van Bronckhorst ve başarılı transferleri ile sezon başında yakaladığı ivmeyi kalıcı hale getirmek için kadrosunu yeni katacağı oyuncular ile genişletmek istiyor. Siyah beyazlıların takıma bağlamayı hedeflediği Barcelona'lı bir oyuncu ile ilgili bugün kötü bir haber geldi. İşte gelişmeler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 19:48
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Transferde Kartal'a dişli rakip çıktı

Beşiktaş, yeni sezonda van Bronckhorst yönetiminde yakaladığı ivmeyi devam ettirmek için transfer operasyonuna tam gaz devam ediyordu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Transferde Kartal'a dişli rakip çıktı

Özellikle bu transfer dönemi renklerine bağladığı Immobile, Ndour, R. Silva gibi oyuncularla ses getiren siyah beyazlı ekip, bu sefer yönünü Barcelona'ya çevirmişti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Transferde Kartal'a dişli rakip çıktı

Barcelona'da forma giyen 20 yaşındaki genç stoper'ı kadrosuna katmak için görüşmeler sürerken süreç ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Transferde Kartal'a dişli rakip çıktı

Bilindiği üzere Barcelona, yetenekli oyuncuya çıkan talipleri sözleşmeye eklemek istedikleri "geri satın alma" maddesi ile korkutuyordu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Transferde Kartal'a dişli rakip çıktı

Fabrizio Romano'nun haberine göre PSV Eindhoven, Katalan takımına 11 milyon Euro artı 2 milyon Euro şeklinde resmi bir teklif sundu ve 30 milyon Euro'yu aşan bir geri satın alma maddesi ekledi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Transferde Kartal'a dişli rakip çıktı

Eğer Barça bu teklifi kabul ederse, başta Beşiktaş olmak üzere Lille, Rennes gibi oyuncu ile ilgilenen takımlar elleri boş dönmek zorunda kalacaklar. Kulübün yakın zamanda bir karar vermesi bekleniyor.

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