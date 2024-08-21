TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a Barça'dan kötü haber! Transferde Kartal'a dişli rakip çıktı
Beşiktaş, van Bronckhorst ve başarılı transferleri ile sezon başında yakaladığı ivmeyi kalıcı hale getirmek için kadrosunu yeni katacağı oyuncular ile genişletmek istiyor. Siyah beyazlıların takıma bağlamayı hedeflediği Barcelona'lı bir oyuncu ile ilgili bugün kötü bir haber geldi. İşte gelişmeler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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Bilindiği üzere Barcelona, yetenekli oyuncuya çıkan talipleri sözleşmeye eklemek istedikleri "geri satın alma" maddesi ile korkutuyordu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre PSV Eindhoven, Katalan takımına 11 milyon Euro artı 2 milyon Euro şeklinde resmi bir teklif sundu ve 30 milyon Euro'yu aşan bir geri satın alma maddesi ekledi.
Eğer Barça bu teklifi kabul ederse, başta Beşiktaş olmak üzere Lille, Rennes gibi oyuncu ile ilgilenen takımlar elleri boş dönmek zorunda kalacaklar. Kulübün yakın zamanda bir karar vermesi bekleniyor.
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