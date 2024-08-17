TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızına Ada'dan talip çıktı!
Yaptığı flaş transferlerle sezona etkili bir giriş yapan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak oyuncular merak ediliyor. Yabancı oyuncu sayısını azaltmak ve yeni transferlere kaynak oluşturmak isteyen siyah beyazlılara müjdeli haber geldi. İngiltere Championship ekibi siyah beyazlıların yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ
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Siyah-beyazlıların santrforu Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan ve Rusya'dan teklifler gelmişti.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İngiliz basınından derlediği habere göre; Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu için bu kez İngiltere Championship ekibi Cardiff City devreye girdi.
Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz ekibi oyuncu için Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş formasıyla 78 maça çıkan Jackson Muleka 14 kez gol sevinci yaşadı.
Kongolu oyuncunun piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilirken sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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