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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızına Ada'dan talip çıktı!

Yaptığı flaş transferlerle sezona etkili bir giriş yapan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak oyuncular merak ediliyor. Yabancı oyuncu sayısını azaltmak ve yeni transferlere kaynak oluşturmak isteyen siyah beyazlılara müjdeli haber geldi. İngiltere Championship ekibi siyah beyazlıların yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 16:16
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızına Ada'dan talip çıktı!

Son olarak Ndour'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızına Ada'dan talip çıktı!

Süper Kupa'yı müzesine götüren ve lige 3 puanla başlayan siyah beyazlılarda takımdan ayrılacak oyuncular merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızına Ada'dan talip çıktı!

Yabancı oyuncu sayısını düşürmek ve yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak isteyen yönetim, Muleka'ya gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızına Ada'dan talip çıktı!

Siyah-beyazlıların santrforu Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan ve Rusya'dan teklifler gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızına Ada'dan talip çıktı!

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İngiliz basınından derlediği habere göre; Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu oyuncusu için bu kez İngiltere Championship ekibi Cardiff City devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın yıldızına Ada'dan talip çıktı!

Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz ekibi oyuncu için Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

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