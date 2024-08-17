Kartal Lugano dinlemez

İsviçre temsilcisi bize hiç yabancı değil. Lugano geçen sezon da temsilcimiz Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. İstanbul'daki maçı konuk ekip 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanmıştı. Siyah beyazlılar İsviçre'de oynanan mücadeleden ise 2-0 galip ayrılmıştı. Bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda bir başka temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaştı ilk maçı deplasmanda 4-3 kazanan sarı lacivertliler rövanş maçında rakibini İstanbul'da 2-1'le geçerek tur atlayan taraf olmuştu.

LUGANO'YA DİKKAT

Lugano görüldüğü gibi hiç de yabana atılacak bir takım değil. Fenerbahçe karşısında 6 gol yemesine rağmen 4 gol atarak özellikle ofansif gücünün yüksek olduğunu gösterdi. Hırslı, atletik, hızlı ve fizik gücü yüksek oyuncularıyla maçtan hiç kopmuyor disiplini elden bırakmıyor. Bu özelliklerinde dolayı İsviçre ekibinin oldukça dikkate alınması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ TURU GEÇER

Tabii bu sezon yeni teknik direktör, yeni flaş transferleriyle bambaşka bir Beşiktaş izliyoruz. Sezona Süper Kupa ile başlayan siyah beyazlılar Lige de şahane bir giriş yaptı. Yakaladığı hava ile bambaşka bir Beşiktaş seyrediyoruz. Beşiktaş taraftarları bu sezon takımlarından sadece ligde şampiyonluk değil Avrupa'da başarı bekliyor. Kolay olmasa da Beşiktaş'ın bu turu geçip Avrupa Ligi'ne kalacağından şüphemiz yok.

LİGİ İKİNCİ TAMAMLADI

İsviçreli teknik direktör Mattia Croci- Torti'nin çalıştırdığı Lugano, ligde bu sezon normal sezonu ve playoff turunu şampiyon Young Boys'un ardından ikinci sırada tamamladı.

4-2-3-1

Maçlarını 4.900 kişilik Cornaredo Stadı'nda oynayan Lugano'nun güncel kadro değeri 35.9 milyon euro olarak gösteriliyor. 24.6 yaş ortalamasına sahip İsviçre ekibi maçlara genel olarak 4-2-3-1 dizilişle çıkıyor.

EN DEĞERLİ İSİM CELAR

Lugano takımında 4,5 milyon euro piyasa değeri ile 25 yaşındaki Sloven santrfor Celar öne çıkan oyuncu konumunda. Kaleci Amir ve stoper Hajdari 3'er milyon euro, orta saha oyuncuları Yanis ve Bislimi ile savunma oyuncusu. Mai'nin ise 2,5 milyon euro transfer ederi bulunurken, en tecrübeli isimleri ve tehlikeli futbolcuları olarak dikkat çekiyor.