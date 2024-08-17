Beşiktaş'a La Liga'dan bomba transfer! Önümüzdeki günlerde...

Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 geçerek unutulmaz bir galibiyet alan Beşiktaş, ligin ilk haftasında da Samsunspor'u 2-0'la geçmişti.

Ligin 2. haftasında oynayacağı Antalya maçının hazırlıklarına devam eden Kartal'da, bir yandan da defans hattına yapılacak takviye bekleniyor.