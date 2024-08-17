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Beşiktaş'a La Liga'dan bomba transfer! Önümüzdeki günlerde...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Stoper hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Yaz transfer döneminde Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, aradığı stoperi yine La Liga'da buldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 12:04
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Beşiktaş'a La Liga'dan bomba transfer! Önümüzdeki günlerde...

Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 geçerek unutulmaz bir galibiyet alan Beşiktaş, ligin ilk haftasında da Samsunspor'u 2-0'la geçmişti.

Beşiktaş'a La Liga'dan bomba transfer! Önümüzdeki günlerde...

Ligin 2. haftasında oynayacağı Antalya maçının hazırlıklarına devam eden Kartal'da, bir yandan da defans hattına yapılacak takviye bekleniyor.

Beşiktaş'a La Liga'dan bomba transfer! Önümüzdeki günlerde...

Paulista ve Emirhan harici defans hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, savunmaya bir transfer daha yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş'a La Liga'dan bomba transfer! Önümüzdeki günlerde...

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Sol stoperde ısrar eden Giovanni van Bronckhorst, aradığı ismi La Liga'da buldu.

Beşiktaş'a La Liga'dan bomba transfer! Önümüzdeki günlerde...

Hocanın da onanıyla Beşiktaş, Real Sociedad'ın tecrübeli defansının peşine düştü.

Beşiktaş'a La Liga'dan bomba transfer! Önümüzdeki günlerde...

Takvim'in haberine göre, Kartal'ın önümüzdeki günlerde Jon Pacheco'nun transferi için hamle yapacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'a La Liga'dan bomba transfer! Önümüzdeki günlerde...

İspanyol futbolcu geçen sezon takımında çıktığı 31 maçta, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş'a La Liga'dan bomba transfer! Önümüzdeki günlerde...

Değeri 15 milyon Euro olan 1.84 boyundaki stoperin, Real Sociedad ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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