Beşiktaş'a La Liga'dan bomba transfer! Önümüzdeki günlerde...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Stoper hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Yaz transfer döneminde Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, aradığı stoperi yine La Liga'da buldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR
Sol stoperde ısrar eden Giovanni van Bronckhorst, aradığı ismi La Liga'da buldu.
Hocanın da onanıyla Beşiktaş, Real Sociedad'ın tecrübeli defansının peşine düştü.
Takvim'in haberine göre, Kartal'ın önümüzdeki günlerde Jon Pacheco'nun transferi için hamle yapacağı öne sürüldü.
İspanyol futbolcu geçen sezon takımında çıktığı 31 maçta, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Değeri 15 milyon Euro olan 1.84 boyundaki stoperin, Real Sociedad ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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