BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aboubakar inat ediyor! Ayrılmak istemiyor
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar krizi devam ediyor. Siyah-beyazlılar Kamerunlu golcü ile en kısa sürede yollarını ayırmak istiyor ancak Aboubakar ayrılmak istemiyor. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Milliyet'in haberine göre 32 yaşındaki futbolcunun gitmeme sebebi Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmek için 3 milyon 110 bin euro olan 1 yıllık ücretinin kendisine ödenmesini istemesi.
Geçen sezon 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol 3 asistlik performans göstermişti.
EYÜPSPOR YALANLADI
Eyüpspor asbaşkanı Fatih Kulaksız, Aboubakar ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulaksız, ''Aboubakar haberleri doğru değil. Oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok.'' İfadelerini kullandı.
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