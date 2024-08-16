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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aboubakar inat ediyor! Ayrılmak istemiyor

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar krizi devam ediyor. Siyah-beyazlılar Kamerunlu golcü ile en kısa sürede yollarını ayırmak istiyor ancak Aboubakar ayrılmak istemiyor. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 14:32
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aboubakar inat ediyor! Ayrılmak istemiyor

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar tamamen gözden çıkarılmış durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aboubakar inat ediyor! Ayrılmak istemiyor

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yeni sezonda Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında da ligde oynanan Samsunpor maçında da şans vermediği Kamerunlu golcüyle Beşiktaş, en kısa sürede yollarını ayırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aboubakar inat ediyor! Ayrılmak istemiyor

Sözleşmesi 2025'te bitecek olan Kamerunlu golcü ise inat ediyor ve gitmemek için kulübe gelen tüm teklifleri geri çeviriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aboubakar inat ediyor! Ayrılmak istemiyor

Milliyet'in haberine göre 32 yaşındaki futbolcunun gitmeme sebebi Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmek için 3 milyon 110 bin euro olan 1 yıllık ücretinin kendisine ödenmesini istemesi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aboubakar inat ediyor! Ayrılmak istemiyor

Geçen sezon 34 maçta forma giyen Aboubakar, 12 gol 3 asistlik performans göstermişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Aboubakar inat ediyor! Ayrılmak istemiyor

EYÜPSPOR YALANLADI

Eyüpspor asbaşkanı Fatih Kulaksız, Aboubakar ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kulaksız, ''Aboubakar haberleri doğru değil. Oyuncuyla ilgili bir düşüncemiz yok.'' İfadelerini kullandı.

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