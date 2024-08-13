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Beşiktaş Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 2'nci haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 15:42
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Beşiktaş Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Samsunspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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