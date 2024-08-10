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Rick Karsdorp sesleri
Sağ bek takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazanırken yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Beşiktaş'ın Roma forması giyen sağ bek Rick Karsdorp'u bitirmek üzere olduğunu yazdı. Roma, 1 yıl kontratı kalan ve yola devam etmek istemediği Karsdop'u gözden çıkardı. Kara Kartal'ın Rick Karsdrop için teklifi artırdığı ifade edilirken oyuncunun yeni adresinin Beşiktaş olabileceği vurgulandı. Geçen sezon 28 resmi maçta süre bulan 29 yaşındaki Hollandalı, 3 asist yaptı.
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