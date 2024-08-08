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Beşiktaş'ta sağ beke çifte aday! Vladimir Coufal ve Nelson Semedo...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yeniden hız kazandı. Siyah-beyazlılarda ilk hedef sağ bek bölgesi olacak. Bu noktada gündemde 2 isim var. İşte transferin detayları... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş'ta sağ beke çifte aday! Vladimir Coufal ve Nelson Semedo...

Sağ beke takviye yapması beklenen Siyah-Beyazlılar rotasını İngiltere'ye çevirdi. Kartal'ın, West Ham United'ın Çekyalı sağ beki Vladimir Coufal ve Wolverhampton'ın Portekizli yıldızı Nelson Semedo'yu gündemine aldığı öğrenildi.

Takvim'de yer alan haberde Beşiktaş'ın kısa süre içinde iki oyuncunun da menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon West Ham ile 47 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu 7 asiste imza attı. Uzun mesafeli taç atışlarıyla ön plana çıkan Coufal'ın Ada ekibiyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Wolverhampton'la geçen sezon 41 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki Semedo ise 1 gol, 1 asistle oynadı. Semedo'nunda kontratı sezon sonunda sona erecek.

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