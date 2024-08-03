Giovanni Van Bronckhorst: Daha fazla gurur duyamazdım!

Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'la Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşan Beşiktaş, sarı kırmızılıları 5-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Maç sonrası siyah beyazlılarda teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maçtan önce de iyi hissediyordum. Gurur duyuyorum takımımla. Final maçı oynadık, herkes finalleri kazanmak ister. Bugün kazanan biz olduk. Güzel hatıralar bıraktık Beşiktaş için. Birkaç gün bunu keyfini çıkartacağız. Lige de çok iyi başlamak istiyoruz. Birkaç gün bunun keyfini çıkardıktan sonra lig maçına hazırlanacağız."

"Çok çalışmakla başlıyor her şey. Tüm oyuncularımız çok çalıştı. Herkes sistemin bir parçası oldu. Çok çalıştık. İlk yarıda her iki takım da elinden geleni yaptı. Biz her şeyimizi verdik. Oyunun sonlarına doğru daha fazla gol bulduk. Bunlar da galibiyeti pekiştiren goller oldu."

"Çok özel bir gün olacak kariyerimde. 5-0'lık sonuç her zaman olmaz. Çok özel bir akşam benim için. Daha fazla gurur duyamazdım. Keyfini çıkartacağız ama salı gününden itibaren Samsunspor maçına hazırlanacağız."