Gözler kontenjanda

Yabancı sayısı konusunda zorlanan kulüplerden olan Beşiktaş bir an evvel bu sıkıntıya çözüm arıyor. Her ne kadar yabancı sayısı yeniden 14'e yükselse de maç kadrosuna 12 yabancı yazılabilecek. Bu sebeple kadrodaki 19 yabancı oyuncu kafalarda soru işareti yaratıyor. Hem transferde sorunsuz ilerlemek hem de kadrodaki yüksek maliyetli bazı isimlerden çıkmak için en az 6 yabancıyla yolların ayrılması planlanıyor. Şu anda Amartey için Arap ülkelerinden ilgi bulunuyor. Rebic'e İtalya'dan, Alex Oxlaide Chamberlain'e ise İngiltere'den ilgiler olsa da henüz somut bir teklif alınmadı. Onana, Montero ve Hasic düşünülmüyor. Forvet hattında da Aboubakar ve Muleka ikilisinden birinin gitmesi bekleniyor, duruma göre ikisinin birden ayrılması söz konusu. Omar Colley'in geleceği de kısa sürede netleşecek. Beşiktaş şu an sadece 14 yabancıyı kadrosuna yazabilecek, 5 isim dşarıda kalacak

BEŞİKTAŞ'IN YABANCILARI:

Daniel Amartey, Omar Colley, Javi Montero, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Jackson Muleka, Al Musrati, Svensson, Oxlade- Chamberlain, Ante Rebic, Ajdin Hasic, Jean Onana, Aboubakar, Rashica, İmmobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ernest Muçi

BELİRSİZ İSİMLER:

Siyah beyazlılarda yabancı yıldızlar arasında geleceği henüz netleşmeyen isimler de var. Svensson, Hadziahmetovic ve Masuaku'nun durumları merak ediliyor. Svensson ve Hadziahmetovic kalmak istiyor. Masuaku ise Premier Lig'den gelebilecek iyi bir teklife göre hareket etmeyi düşünüyor. Beşiktaş'ta Svensson ve Masuaku'nun durumlarına göre sağ bek ile sol beke de hamle gelebilir.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katılan Ernest Muçi, Avrupa'da birçok önemli takımın radarında duruyor. 23 yaşındaki yıldız yetenekleri ve potansiyeliyle Avrupa'nın devlerinin ilgisini çekiyor. İngiltere'den Aston Villa, Muçi'ye en fazla ilgi gösteren kulüp olarak öne çıkıyor.