Stadyum beni büyüledi

Siyah beyazlı takımın yeni yıldızı Can Keleş, Beşiktaş'ın resmi Youtube kanalına açıklamalar yaptı. Can Keleş, stadyuma ve taraftarların oluşturduğu atmosfere hayran kaldığını aktararak şu ifadeleri kullandı: "Buraya geldiğimde beni büyüleyen stadyum oldu. Aşırı güzel bir stat. Tabii taraftarlar da beni çok büyüledi. Burada olduğumdan dolayı aşırı mutluyum. İnşallah seyircilere iyi performansımı gösteririm. Beni etkileyen şey Beşiktaş taraftarları oldu. Taraftarlar çok coşkulu." 22 yaşındaki futbolcu, "Başkanımız Hasan Arat'ın projesini dinledim. Çok ilgilendim ve hoşuma gitti. Bu iki etkenden dolayı böyle büyük bir camiaya adım atmak istedim. Beşiktaş gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah taraftarlarımızı hep mutlu ederim. Onlar da beni mutlu eder ve güzel bir sezon geçiririz" dedi.

7 NUMARAYI SEVİYORUM

Giymek istediği forma numarasını da açıklayan Can Keleş, "7 numarayı aşırı seviyorum. 7 numarayı giymek istiyorum ama olmazsa 77 de giyerim. İki tane 7 daha güzel duruyor" ifadelerini kullandı.