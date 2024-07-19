Haberler Beşiktaş Grazer - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Grazer - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkalrını sürdüren Giovanni Van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Grazer ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 13:03
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Grazer - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Grazer - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Grazer ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRAZER - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Grazer - Beşiktaş maçı 20 Temmuz Cumartesi saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarında naklen canlı yayınlanacak.

GRAZER - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

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