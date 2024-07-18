Can Keleş Beşiktaş’ta

Beşıktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için İstanbul ekibi ile anlaşma sağladı. Kartal, Can Keleş için Karagümrük'e 2.5 milyon euro ödeyecek. 4 yıllık imza atacak Can Keleş, resmi sözleşme ve sağlık kontrolleri için siyah beyazlılardan haber bekliyor. Can Keleş'in Beşiktaş'a transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Geçen sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük formasıyla 35 resmi maça çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.