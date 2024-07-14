Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Di Maria Hummels ve Hermoso...

Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, Ciro Immobile ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Siyah beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel gündemde yer alan Di Maria, Hummels, Hermoso ve Okay Yokuşlu hakkında konuştu.

İŞTE HÜSEYİN YÜCEL'İN SÖZLERİ;

Hüseyin Yücel: "Bizim öncelikli amacımız, kampa kemik kadromuzu yetiştirmekti. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Diğer taraftan hep şeffaf olduk. Bu konuyla ilgili çok fazla yazılıyor. Bu transferle ilgilendik ama gerçekleşme ihtimali maalesef sıfır. İkisiyle de ilgilendik, gerçekleşme ihtimali sıfır. Hermoso ile ilgili yazılıyor. Bunun da olma ihtimali sıfır. 2 milyon euro'dan başlattığımızı süreci 4 milyon euro'ya kadar çıkardık. Ama Arabistan'dan 8 milyon euro teklif olduğunu söyledi. Teşekkür ettik. Di Maria gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyen oyuncuyu biz de istemiyoruz. Şu anda kampa odaklanacağız. Hazırlık maçlarımız olacak. Eksik bölgeler çıkacaktır. Gidecek oyuncular belirlenecektir. Bunun neticesinde eksik bölgelere takviye yapılacaktır. Dediğim gibi şu anda biraz sakin. Güzel işler yaptık. Son yıllarda hiç yaşanmayan iskelet kadroyu kampa yetiştirdik. Bu çok değerli. Akabinde Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda takviyelere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

FEYYAZ UÇAR: YAPILAN TRANSFERLER BİZDEN SONRA...

"Heyecanlıyım, mutluyum. Son yıllarda olmayan bir şey oluyor, takımı hocaya hazır teslim ediyoruz. Bu son derece önemli bir durum. Tüm teknik direktörler, bütün kadrolarını hazır şekilde görmek isterler. Bu konuda büyük emeği geçen Hüseyin Yücel'e teşekkür ediyorum. Son transferlerin hepsinde bulundum. Yaptığı fedakarlıkları biliyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Hasan Arat ve diğer yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Immobile'ye hoş geldin diyorum. Biz geldikten sonraki transferlere bakarsak, gerçekten Beşiktaş'a yakışır, doğru, faydalı transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Feyyaz Hoca'mın da dediği gibi çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Aldığımız geri bildirimler neticesinde son yılların en enerjik, mutlu kampını geçirdiğimizi söylüyorlar."