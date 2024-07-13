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Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Slovenya kampında Dinamo Zagreb ile kozlarını paylaşacaktı. Bu mücadele hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 19:17
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Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı yoğun yağış nedeniyle iptal edildi!

Beşiktaş'ın Dinamo Zagreb ile oynayacağı hazırlık maçı, sağanak yağış ve dolu nedeniyle maçın hakemi tarafından iptal edildi.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip TSİ 18.30'da Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti.

Lendava Stadı'nda oynanacak mücadele, sağanak yağış ve dolu nedeniyle iptal edildi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada mücadelenin hakem kararı ile iptal edildiği belirtildi. Daha sonra stadyumdan ayrılan iki takım kamp yaptıkları tesislere geri döndü.

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