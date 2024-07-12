TRANSFER HABERİ | Semih Kılıçsoy için dev teklif! O yıldızı gözden çıkardılar
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın golcü yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İngiliz ekibi, genç yetenek için o futbolcusunu resmen gözden çıkardı. İşte haberin detayları...
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Genç forvetten daha yüksek bir bonservis geliri bekleyen Beşiktaş'ın söz konusu teklifi reddettiği aktarıldı.
2023-24 sezonunda Beşiktaş ile toplam 35 maça çıkan Semih Kılıçsoy 12 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.
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