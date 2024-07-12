Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Semih Kılıçsoy için dev teklif! O yıldızı gözden çıkardılar

TRANSFER HABERİ | Semih Kılıçsoy için dev teklif! O yıldızı gözden çıkardılar

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın golcü yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İngiliz ekibi, genç yetenek için o futbolcusunu resmen gözden çıkardı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 18:28
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Semih Kılıçsoy için dev teklif! O yıldızı gözden çıkardılar

Beşiktaş'ın astronomik bonservis beklediği Semih Kılıçsoy için ilk ciddi teklifi aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Semih Kılıçsoy için dev teklif! O yıldızı gözden çıkardılar

Sabah'ın haberine göre Aston Villa, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 18 milyon Euro'luk teklif sundu.

TRANSFER HABERİ | Semih Kılıçsoy için dev teklif! O yıldızı gözden çıkardılar

İngiltere Premier Lig ekibinin, 18 milyon euronun yanı sıra Beşiktaş'a Alex Moreno'yu önerdiği ve Semih'in de 1 sezon daha Siyah-Beyazlılarda kiralık kalmasını teklif ettiği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Semih Kılıçsoy için dev teklif! O yıldızı gözden çıkardılar

Genç forvetten daha yüksek bir bonservis geliri bekleyen Beşiktaş'ın söz konusu teklifi reddettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Semih Kılıçsoy için dev teklif! O yıldızı gözden çıkardılar

2023-24 sezonunda Beşiktaş ile toplam 35 maça çıkan Semih Kılıçsoy 12 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.

Immobile İstanbul'a geliyor! İşte saati
G.Saray'dan tarihe geçecek transfer harekatı!
DİĞER
SÜPER KUPA FİNAL MAÇI için geri sayım! 2024 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman ve nerede, biletleri satışa çıktı mı?
Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz programı belli oldu: "Milletin Zaferi" temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek!
UEFA takım sıralamasını açıkladı!
Fırtına'dan Jordan Torunarigha'ya kanca!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Paulista: Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok
UEFA takım sıralamasını açıkladı!
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler götürülmeli?
2024 KPSS PUAN HESAPLAMA | Kaç yanlış 1 doğruyu götürür?
2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim Bilimleri salona son giriş saati kaç?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ndidi'nin geleceği resmen belli oldu! Ndidi'nin geleceği resmen belli oldu! 18:04
Fırtına'dan Jordan Torunarigha'ya kanca! Fırtına'dan Jordan Torunarigha'ya kanca! 16:54
Paulista: Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok Paulista: Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok 15:47
Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig ne zaman başlıyor? 16:03
Antalyaspor Djenepo'yu kadrosuna kattı! Antalyaspor Djenepo'yu kadrosuna kattı! 16:04
G.Saray'ın Avusturya kampı sürüyor! G.Saray'ın Avusturya kampı sürüyor! 16:22
Daha Eski
İspanya - İngiltere maçı ne zaman? İspanya - İngiltere maçı ne zaman? 12:41
Gençlerbirliği kadrosunu Samed Onur ile güçlendirdi! Gençlerbirliği kadrosunu Samed Onur ile güçlendirdi! 12:42
Immobile İstanbul'a geliyor! İşte saati Immobile İstanbul'a geliyor! İşte saati 14:02
MEDVEDEV ALCARAZ MAÇI NE ZAMAN? MEDVEDEV ALCARAZ MAÇI NE ZAMAN? 14:08
F.Bahçe Avusturya'daki son antrenmanını tamamladı! F.Bahçe Avusturya'daki son antrenmanını tamamladı! 14:35
UEFA takım sıralamasını açıkladı! UEFA takım sıralamasını açıkladı! 14:38