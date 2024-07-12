TRANSFER HABERİ | Semih Kılıçsoy için dev teklif! O yıldızı gözden çıkardılar

Sabah'ın haberine göre Aston Villa, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 18 milyon Euro'luk teklif sundu.

İngiltere Premier Lig ekibinin, 18 milyon euronun yanı sıra Beşiktaş'a Alex Moreno'yu önerdiği ve Semih'in de 1 sezon daha Siyah-Beyazlılarda kiralık kalmasını teklif ettiği vurgulandı.