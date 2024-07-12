Haberler Beşiktaş Immobile yükleniyor!

Immobile yükleniyor!

Siyah-beyazlılar, Ciro İmmobile transferinde artık geri sayıma geçti. Lazio’yu 3 milyon euro’ya ikna eden Kara Kartal, 2 yıllık imzayı attıracak. 6 milyon euro kazanacak yıldızın 1-2 gün içinde gelmesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 06:50
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Immobile yükleniyor!

Van Bronckhost yönetiminde yeni sezona parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, transferde şova devam ediyor. Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Ciro İmmobile'yle de imzaya kaldı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla her konuda anlaşılırken; kulübü Lazio problem çıkarıyordu. Duruma el atan 2. Başkan Hüseyin Yücel, İtalya'ya gitti. İmmobile transferinde Lazio'yu ikna ederek tüm pürüzüleri ortadan kaldırdı

İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basınından Di Marzio ise bu transferin detaylarını duyurdu. 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek tecrübeli golcü, 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. İmmobile, sezon başına ise 6 milyon euro kazanacak. İtalya'nın önemli golcüleri arasında gösterilen yıldızın 1-2 gün içinde kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan kontrata imza atması ve ardından kampa katılması bekleniyor.

LAZİO KRALI UĞURLUYOR

Italyan basını İmmobile için veda mesajları yayınladı. Il Messaggero: "Lazio, gol kralını uğurluyor", Corriere dello Sport: "Hoşça kal Lazio", Leggo: "İmmobile, Lazio'ya veda etti" başlıklarını attı

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