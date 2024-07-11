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Beşiktaş Slovenya'daki ilk antrenmanını yaptı

Yeni sezon kamp çalışmalarının 2'nci etabı için Slovenya'ya gelen Beşiktaş, sabah idmanıyla hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 13:17
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Beşiktaş Slovenya'daki ilk antrenmanını yaptı

Maribor'daki kamp otelinin sahasında oldukça sıcak bir havada gerçekleştirilen idman, 1.5 saat sürdü. Sıcağa rağmen tempo yapmaktan çekinmeyen futbolcular, birkaç kez su molası verdi. Aynı zamanda, idman devam ederken saha sürekli olarak da fıskiyelerle sulandı.

Kondisyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. İkinci bölümde pas antrenanmanın ardından taktik çalışmaya geçildi. Hücum ve savunama setleri kuran teknik direktör van Bronckhorst, son bölümde iki gruba ayırdığı takıma dar alanda çift kale maçlar yaptırdı.

Siyah-beyazlılar, Maribor'daki ikinci antrenmanını bu akşam TSİ 19.00'da yapacak.

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