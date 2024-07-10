TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Angel Di Maria şoku! Yeni takımına imza attı

Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Angel Di Maria'nın yeni takımına karar verdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ! Radio Continental'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Di Maria'ya sunduğu 2 yıllık sözleşme teklifi yıldız futbolcu tarafından reddedildi.