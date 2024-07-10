TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Angel Di Maria şoku! Yeni takımına imza attı
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Angel Di Maria şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Arjantinli yıldız, transfer tercihini farklı bir takımdan yana kullandı. Kartal'ın teklifini reddeden Di Maria'nın yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ!
ÜLKESİNE DÖNÜYOR!
36 yaşındaki Arjantinli yıldızın futbola başladığı kulüp olan Rosario Central'e geri döneceği ileri sürüldü.
Angel Di Maria'nın memleketi Arjantin'e dönme isteğinin olduğu vurgulanırken taraflar arasında sözleşmenin imzalandığı ifade edildi.
Di Maria 2007 yılında Rosario Central'den Benfica'ya 8 milyon Euro'ya transfer olmuş ve ilk yurt dışı deneyimini yaşamıştı.
Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 49 resmi maça çıkan Di Maria, bu mücadelelerde 17 gol atıp 15 asist kaydetti.
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