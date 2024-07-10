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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Angel Di Maria şoku! Yeni takımına imza attı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Angel Di Maria şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği Arjantinli yıldız, transfer tercihini farklı bir takımdan yana kullandı. Kartal'ın teklifini reddeden Di Maria'nın yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 11:42
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Angel Di Maria şoku! Yeni takımına imza attı

Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Angel Di Maria'nın yeni takımına karar verdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Angel Di Maria şoku! Yeni takımına imza attı

BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ!
Radio Continental'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın Di Maria'ya sunduğu 2 yıllık sözleşme teklifi yıldız futbolcu tarafından reddedildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Angel Di Maria şoku! Yeni takımına imza attı

Yıldız futbolcunun siyah beyazlı ekibin kurmayları ile ABD'de bir araya geldiği ve masada anlaşmanın sağlanamadığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Angel Di Maria şoku! Yeni takımına imza attı

ÜLKESİNE DÖNÜYOR!
36 yaşındaki Arjantinli yıldızın futbola başladığı kulüp olan Rosario Central'e geri döneceği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Angel Di Maria şoku! Yeni takımına imza attı

Angel Di Maria'nın memleketi Arjantin'e dönme isteğinin olduğu vurgulanırken taraflar arasında sözleşmenin imzalandığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Angel Di Maria şoku! Yeni takımına imza attı

Di Maria 2007 yılında Rosario Central'den Benfica'ya 8 milyon Euro'ya transfer olmuş ve ilk yurt dışı deneyimini yaşamıştı.

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