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Rosier formülü uygulanacak
Beşiktaş yabancı sayısını 12'ye indirmek zorunda. Vincent Aboubakar, Jean OnanaOmar Colley, Daniel Amartey, Javi Montero, Arthur Masuaku, Oxlade Chamberlain ve Ante Rebic'in satış listesinde yer aldı. Rosier, Leganes'le anlaşma sağlarken, İspanyol ekibi bu transfer için Beşiktaş'a bonservis bedeli ödemeyecek. Diğer oyuncuların ayrılıklarında da bu formülün kullanılacağı ifade edildi.
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