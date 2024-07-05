O bir sihirbaz

Portekızli futbolcuyu teknik olarak analiz ettik. Öncelikle şu bilgiyi ve algıyı bir tazeleyelim. Rafa Silva tipik bir santrfor değil. Gerçek yeri ve daha iyi verim alınan mevkii Ofansif Orta Saha (Sağ). Eğer ihtiyaç duyulur ise santrfor da oynayabiliyor. Ancak rol ve görev tanımı her iki kanat, iç forvet ve ofansif oyun kurucu diye geçiyor.

ÇOK ÖZEL BİR YETENEK

Medya gözünde "Gösterişli Kanat", Kişilik "Oldukça Profesyonel" ve Oyun Tercihleri "Sık Sık Topla Beraber Koşar" olarak karşımıza çıkan Rafa Silva için Beşiktaş ve Teknik Patronu adına "nokta bir transfer" diyebiliriz. Çeviklik, hız ve topla hızlanma için müthiş bir performans sergiliyor diyebiliriz. Spor otoriteleri onu şöyle tanımlıyor; "Eğer bir an gözden kaçırır iseniz, yapacağı illüzyon hareketlerle topu kalenizde görebilirsiniz."

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İlk kontrolü, dripling, teknik, pas ve orta yapma özelliği çok çok iyi. Köşe vuruşları, uzaktan plase ve sert vuruşları, serbest atışları ve penaltı kullanma iyi olarak göze çarpıyor. Bitiricilik ve top kapma orta düzeyde seyrederken, markaj yapma ve kafa hakimiyeti vasatın üstüne çıkamıyor.