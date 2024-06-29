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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mete Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, siyah beyazlı takımın transfer gündemine dair önemli açılamalar yaptı. İşte Vardar'ın Cenk Tosun sözleri... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 17:21
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Mete Vardar'dan Cenk Tosun açıklaması!

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan Cenk Tosun'un transfer sürecine göre dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE VARDAR'IN SÖZLERİ:

"CENK TOSUN'UN DURUMU EURO 2024'TEN SONRA BELLİ OLACAK"

Cenk Tosun'a karakter, tecrübe ve yetenek olarak çok fazla bir şey söylememe gerek yok zaten herkes biliyor. Sözleşme konusuna gelirsek... EURO 2024 sonrasında, ondan öncesinde de başkanımız ve hocamızla beraber bir değerlendirme yapılacaktır. Bununla ilgili süreç olumlu veya olumsuz bir noktaya gelecektir. İnşallah bu konu iki taraf için de hayırlı bir noktaya gelir.

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