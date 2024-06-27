Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Beşiktaş aldı! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 31 yaşındaki futbolcuya her sezon için yıllık 6 milyon Euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Rafa Silva'yı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Beşiktaş'ta transferin perde arkasında gizlilik ve ısrar yatıyor.