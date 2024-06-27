Haberler Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Beşiktaş aldı! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Beşiktaş aldı! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Rafa Silva'yı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların resmi sözleşme imzaladığı Portekizli yıldızın transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 14:55
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Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Beşiktaş aldı! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ses getiren bir takviyeye imza attı.

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Beşiktaş aldı! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası

İlk olarak Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı renklerine bağladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Beşiktaş aldı! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası

Kara Kartal, tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Beşiktaş aldı! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası

Beşiktaş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 31 yaşındaki futbolcuya her sezon için yıllık 6 milyon Euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Beşiktaş aldı! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Rafa Silva'yı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Beşiktaş'ta transferin perde arkasında gizlilik ve ısrar yatıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Beşiktaş aldı! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası

İkinci Başkan Hüseyin Yücel, görüşmeleri belli bir noktaya getirdikten sonra teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve başkan Hasan Arat ile durumu paylaştı. İşte detaylar:

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Beşiktaş aldı! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası

Hollandalı çalıştırıcı Bronkchorst, "Böyle bir imkân varsa kesinlikle kadroda görmek isterim, bize büyük güç ve kalite katar" diyerek onay verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Beşiktaş aldı! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası

Başkan Arat'ın "Oluru var mı?" sözlerinden sonra Yücel'in "İzin verirseniz alıp geleyim" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Beşiktaş aldı! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası

Başkanın onayı sonrası hızlı bir aksiyonla Portekiz'e gidildi. Lizbon'da yıldız oyuncuyla bir araya gelinirken, Yücel'in yanında Feyyaz Uçar yer aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Beşiktaş aldı! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası

Belli noktaya taşınan görüşmeler, Rafa Silva'ya gösterilen ilgi ve değer ile birlikte ısrara dönüştü.

Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Beşiktaş aldı! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası

Oyuncu kendisine çok sayıda teklif olmasına karşın takımda biçilen rol, gelecek planlaması ve hedefler doğrultusunda öneriye "Kabul ediyorum" yanıtını verdi.

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