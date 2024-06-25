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Beşiktaş'a Hummels transferinde sürpriz rakip!

Beşiktaş’ın bir süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Alman yıldız Mats Hummels’e İtalya Serie A’ya yeni yükselen Como kulübü talip oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:50
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Beşiktaş'a Hummels transferinde sürpriz rakip!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir süredir transferde en çok konuşulan isimlerden biri olan Alman stoper Mats Hummels için görüşmelerin devam ettiği biliniyor. Mats Hummels transferdeki kararını henüz Beşiktaş yönetimine iletmezken, oyuncunun nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Hummels transferinde ise Beşiktaş'a sürpriz bir rakip çıktığı yabancı basından iddia edildi. Foot Mercato'nun haberine göre; İtalya Serie A'ya yeni yükselen takımlardan biri olan Como'nun Alman oyuncu Mats Hummels için 3 Milyon Euro maaş ve bonuslar içeren bir sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

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