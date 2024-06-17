Beşiktaş'ta Di Maria heyecanı! Sevindiren gelişme...
Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta Angel di Maria sesleri yükseliyor. Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 36 yaşındaki kanat oyuncusunun İnter Miami'ye gitmesi bekleniyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı... İşte detaylar...
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Bu gelişme üzerine Beşiktaş'ın da 36 yaşındaki oyuncu için yeniden devreye girdiği ve yeni bir hamle yapacağı ifade edildi.
Geçen sezonu Portekiz ekibi Benfica'da tamamlayan tecrübeli futbolcunun yeni sezondaki adresinin neresi olacağı merak konusu.
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