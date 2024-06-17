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Beşiktaş'ta Di Maria heyecanı! Sevindiren gelişme...

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta Angel di Maria sesleri yükseliyor. Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 36 yaşındaki kanat oyuncusunun İnter Miami'ye gitmesi bekleniyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı... İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta Di Maria heyecanı! Sevindiren gelişme...

Portekiz temsilcisi Benfica ile kontratı biten Di Maria bir dönem Beşiktaş'ın gündemine gelmişti.

Beşiktaş'ta Di Maria heyecanı! Sevindiren gelişme...

Siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği ancak ilgisini ABD'ye çeviren Di Maria ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta Di Maria heyecanı! Sevindiren gelişme...

ABD futbol ligi MLS'e transfer olacağı iddia edilen Arjantinli kanat oyuncusunun, Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami ile anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

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