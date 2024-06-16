TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mats Hummels için ilk hamle!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon kadrosuna flaş isimleri dahil ederek yeniden şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olmak istiyor. Bu anlamda siyah-beyazlılar Borussia Dortmund ile yolları ayrılan yıldız futbolcu Mats Hummels için devreye girdi. İşte haberin detayları...
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Ailevi nedenlerden dolayı MLS ve Körfez'den gelen teklifleri reddeden ve Avrupa'da kalmak isteyen yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde kısa süre içerisinde kararını vereceği ifade ediliyor.
Bu sezon Alman ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan yıldız futbolcu çıktığı 40 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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