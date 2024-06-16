Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mats Hummels için ilk hamle!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mats Hummels için ilk hamle!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon kadrosuna flaş isimleri dahil ederek yeniden şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olmak istiyor. Bu anlamda siyah-beyazlılar Borussia Dortmund ile yolları ayrılan yıldız futbolcu Mats Hummels için devreye girdi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mats Hummels için ilk hamle!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar lider bir stoper daha eklemeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mats Hummels için ilk hamle!

Borussia Dortmund ile yollarını ayıran Mats Hummels'i gündemine alan yönetimin 35 yaşındaki Alman stopere teklif yaptığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mats Hummels için ilk hamle!

Takvim'in haberine göre; tecrübeli oyuncuya 2+1 yıllık kontrat öneren siyah-beyazlıların Alman yıldızdan haber beklediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mats Hummels için ilk hamle!

Ailevi nedenlerden dolayı MLS ve Körfez'den gelen teklifleri reddeden ve Avrupa'da kalmak isteyen yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde kısa süre içerisinde kararını vereceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Mats Hummels için ilk hamle!

Bu sezon Alman ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan yıldız futbolcu çıktığı 40 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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