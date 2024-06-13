Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Oğuz Aydın atağı! Rachid Ghezzal'ın yerine gelecek

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Oğuz Aydın atağı! Rachid Ghezzal'ın yerine gelecek

Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışı içinde olmak isteyen Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın ayrılığı sonrası burayı yerli bir isimle güçlendirme kararı aldı. Siyah-beyazlılar Alanyaspor'da forma giyen Oğuz Aydın'ın transferi için gaza bastı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Oğuz Aydın atağı! Rachid Ghezzal'ın yerine gelecek

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yerli isimler için gaza bastı. Siyah-beyazlılarda öncelik sağ kanatta. Ghezzal'ın ayrılığı sonrası kaliteli bir kanat oyuncusu arayışında olan Beşiktaş, yerli oyuncu tercihini öne çıkardı. Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren 23 yaşındaki gurbetçi futbolcu Oğuz Aydın, Beşiktaş'ın transfer listesinin başında yer alıyor. Beşiktaş'ın yerli transfer hamlesi sadece Oğuz Aydın ile sınırlı değil. Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan ve Salih Özcan'ı da kadroya katmak için yoğun çaba harcıyor. Kasımpaşa'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Yasin için teklif sunan Beşiktaş, kulübün yanıtını bekliyor. Yasin, stoperin yanı sıra sol bekte de oynayabiliyor. EURO 2024 kadrosunda yer alan Salih Özcan için ise Borussia Dortmund ile ön görüşme yapan Beşiktaş, Avrupa Şampiyonası'nın bitimini bekliyor.

Lewandowski'yi Jose Mourinho bitirecek!
Yönetimden taraftarlara bayram hediyesi! İşte G.Saray'ın yeni transferi
DİĞER
FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU VE SIRALAMA || A Milli Kadın voleybol takımı kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç tarihleri 2024!
MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı| Ahmet Ersin Tumlucalı'nın ailesi de işin içinde çıktı! İhanetin bedeli: 300 bin euro
Fenerbahçe'ye İspanyol golcü!
Mourinho'nun liste başına G.Saray'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni rota Gray
Bronckhorst yönetimden o ismi istedi! "F.Bahçe'den alın"
Gelinim Mutfakta 13 Haziran 2024 puan durumu
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
13 Haziran bugün kimin maçı var? 13 Haziran bugün kimin maçı var? 07:05
Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista İstanbul'da 01:13
Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista İstanbul'da Beşiktaş'ın yeni transferi Paulista İstanbul'da 00:56
Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu! Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu! 00:44
Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu! Zaniolo'nun yeni takımını İtalyan gazeteci duyurdu! 00:42
Ersu Şaşma'dan tarihi madalya! Ersu Şaşma'dan tarihi madalya! 00:24
Daha Eski
Ersu Şaşma'dan tarihi madalya! Ersu Şaşma'dan tarihi madalya! 00:24
Melih Mahmutoğlu'ndan Merve Terim'e 'parti' göndermesi! Melih Mahmutoğlu'ndan Merve Terim'e 'parti' göndermesi! 00:22
Şampiyon F.Bahçe Beko! Şampiyon F.Bahçe Beko! 23:42
TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması! TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması! 23:41
Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe Beko'ya tebrik! Başkan Erdoğan'dan F.Bahçe Beko'ya tebrik! 23:34
TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması! TFF'den İrfan Can Kahveci açıklaması! 23:32