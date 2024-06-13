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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Demarai Gray hamlesi! Kesenin ağzı açıldı

Önümüzdeki sezon forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, daha önce de gündemine aldığı Demarai Gray için harekete geçti ve kesenin ağzını açtı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan Demarai Gray hamlesi! Kesenin ağzı açıldı

Beşıktaş'ta Muleka ve Aboubakar'ın formsuzluğu, Cenk Tosun'un henüz kontrat uzatmaması ile birlikte Semih'in satılma olasılığı yeni bir takviyeyi kaçınılmaz kılıyor. Bunun için çok sayıda aday var ve görüşmeler sürüyor. Siyah beyazlılar, transfer çalışmaları kapsamında daha önce de gündeminde olan ancak o dönem Al-Ettifaq'a gitmeyi kabul eden Demarai Gray'i yeniden listesine ekledi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 25 maçta 4 gol atıp 4 de asist yaptı ve 1967 dakika sahada kaldı.

YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI

Cadbury Athletic'te başlayan futbol kariyerinde Birmingham City alt yapısına transfer olan Demarai Gray, Leicester City, Leverkusen, Everton ve son olarak Al-Ettifaq formaları giydi. Beşiktaş Jamaika asıllı İngiliz futbolcu için 8 milyon euro önerdi. İlk etapta bu teklif kabul edilmedi. Görüşmeler devam ediyor ancak siyah beyazlı kurmayların daha yüksek bir ücrete soğuk baktığı ve çeşitli bonuslar veya sonraki satıştan pay gibi maddeler ekletmeyi düşündüğü öğrenildi.

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