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Rota yeniden Rıdvan

30 yaşındaki sol beki Arthur Masuaku’yu satmayı planlayan yönetim, Glasgow Rangers’ta forma giyen eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz’ı tekrar gündemine aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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Rota yeniden Rıdvan

Bir yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki Arthur Masuaku'yu satarak bonservis geliri elde etmeyi hedefleyen siyah- beyazlılar, gündemine tanıdık bir ismi aldı. Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor. Geçen sezon da görüşülen Rıdvan, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini bildirmişti. Beşiktaş, 23 yaşındaki savunmacı ile yeniden görüşerek ikna etmeye çalışacak. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan için kiralama formülü planlanıyor. EURO 2024 kadrosuna alınmayan Yılmaz, Giovanni van Bronckhorst döneminde Rangers'a transfer edilmişti. Glasgow Rangers ile 47 maça çıkan 1.74 boyundaki oyuncu, 2 gol attı ve 4 de asist yaptı.

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