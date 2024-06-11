Rota yeniden Rıdvan

Bir yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki Arthur Masuaku'yu satarak bonservis geliri elde etmeyi hedefleyen siyah- beyazlılar, gündemine tanıdık bir ismi aldı. Beşiktaş, eski sol beki Rıdvan Yılmaz'ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor. Geçen sezon da görüşülen Rıdvan, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini bildirmişti. Beşiktaş, 23 yaşındaki savunmacı ile yeniden görüşerek ikna etmeye çalışacak. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan için kiralama formülü planlanıyor. EURO 2024 kadrosuna alınmayan Yılmaz, Giovanni van Bronckhorst döneminde Rangers'a transfer edilmişti. Glasgow Rangers ile 47 maça çıkan 1.74 boyundaki oyuncu, 2 gol attı ve 4 de asist yaptı.