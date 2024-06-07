Para yerine heyecanı seçti

Beşiktaş, yeni sezonda Giovanni van Bronckhorst önderliğinde sahaya çıkacak Geçtiğimiz sezon tam 7 Teknik Direktör değiştiren Beşiktaş, bu sezon aradığı hocayı Hollanda'da buldu. Önceki gün Beşiktaş yönetimiyle birçok konuda el sıkışan Giovanni van Bronckhorst, resmen Kartal oldu. Hollandalı teknik adamın yardımcılıklarını, Serdar Topraktepe ve Jean Paul van Gastel yapacak. Beşiktaş ile 2+1 yıllığına anlaşan 49 yaşındaki Hollandalı teknik adam, uzun süredir başarıya aç. 1.4 milyon Euro garanti ücret kazanacak olan başarılı teknik direktör, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelecek.

11. HOLLANDALI OLACAK

Van Bronckhorst, Süper Ligi'de görev yapan onbirinci teknik direktör olacak. Daha önce Jan Olde Riekerink, Frank Rijkaard Galatasaray'da, Guus Hiddink, Erwin Koeman, Phillip Cocu ve Dick Advocaat Fenerbahce'de, Jan Wouters Kasımpaşa'da, Leo Beenhakker İstanbulspor'da, Cor Van der Hart Sarıyer'de, Patrick Kluivert da Adana Demirspor'da görev yapmıştı.

YARDIMCILARI GASTEL VE TOPRAKTEPE

Bu arada Hollandaki teknik adamın yardımcıları da belli oldu. 2+1 yıllık anlaşmaya varılan Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacak. NAC Breda ile başarılı bir sezon geçiren van Gastel, takımını geçen hafta Hollanda Süper Ligi'ne taşıdı. Van Bronckhorst'un diğer yardımcılığını ise sezon içinde kritik süreçlerde Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan Serdar Topraktepe yapacak.

"BİRAZ TEMKİNLİ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Hollanda medyasına göre, Bronckhorst, bu yılın başlarından itibaren Beşiktaş ile çalışmaya oldukça istekliydi. Bu nedenle Suudi Arabistan liginden gelen cazip teklifleri bile reddetti. Para yerine İstanbul'da yeni bir heyecanı seçen van Bronckhorst'un bu hayali, yardımcı engeline takıldı. Gio, güçlü bir savunmaya ve organizasyona önem veren biraz temkinli bir teknik direktör. Her zaman hücumda onun için iş yapacak 1 ya da 2 oyuncu vardır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNDE 6 KUPAYA SAHİP

Bronckhorst, A takımda yardımcı antrenörlük tecrübesi yaşadıktan sonra Mayıs 2015'te Hollanda ekibinin başına geçti. 49 yaşındaki teknik adam, Feyenoord'un başında 176 maça çıktı. 2019 yılında görevinden ayrılan Hollandalı teknik direktör, 2020 yılında Çin'in Guangzhou City takımı ile anlaştı fakat sadece 23 maçta takımın başında bulundu. Son olarak futbolculuk kariyerinde de formasını giydiği İskoçya ekibi Rangers ile anlaşan van Branckhorst, 68 maçta görev yaptı. Van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyeri boyunca bir kez Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları elde etti. Hollandalı, Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşımayı başardı. Giovanni van Bronckhorst, Kasım 2022'den itibaren takım çalıştırmıyor.

MİLLİ FORMAYI 106 KEZ GİYDİ

Kariyerine orta saha oyuncusu olarak başlayan Giovanni van Bronckhorst, ilerleyen dönemlerde oynadığı takımlarda sol bek olarak da görev yaptı. Van Bronckhorst, Rotterdam alt yapısında başladığı kariyeri boyunca sırasıyla Feyenoord, Waalwijk, Rangers, Arsenal ve Barcelona kulüplerinde oynadı. 106 kez milli formayı giyen Endonezya asıllı Hollandalı, milli takımda 6 gol kaydetti. Giovanni van Bronckhorst, Temmuz 2010'da futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI

Teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak başladı. 2015 yılında aynı kulüpte teknik direktörlük görevine yükselen van Bronckhorst, hocalık kariyeri boyunca 1 kez Hollanda Ligi (Eredivisie) şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Van Bronckhorst, Glasgow Rangers'ı 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşımayı başardı.

FUTBOLCU İKEN KAZANDIĞI KUPALAR

Feyenoord formasıyla 2010 yılında faal futbolculuk hayatına nokta koyduğu güne kadar van Bronckhorst; Barcelona formasıyla 1 kez Şampiyonlar Ligi, 2 kez İspanya La Liga, 2 kez İspanya Süper Kupa şampiyonlukları, Arsenal formasıyla 1 kez İngiltere Premier League, 2 kez FA Cup, 1 kez League Cup, 1 kez İngiltere Süper Kupa şampiyonlukları, Glasgow Rangers formasıyla 2 kez İskoçya Ligi, 1 kez İskoçya Kupası, 1 kez İskoçya Lig Kupası, Feyenoord formasıyla 2 kez Dutch Cup kazandı.

RANGERS'I FİNALE TAŞIDI

Van Bronckhorst, 18 Kasım 2021'de İskoçya'nın Rangers kulübüne transfer oldu. Van Bronckhorst, İskoçya'daki ilk sezonunda Rangers'i UEFA Avrupa Ligi'nde finale taşıdı. Rangers, 18 Mayıs 2022'de normal süresi 1 - 1 biten final maçında penaltı atışları sonucu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 5 - 4 yenilerek ikinci oldu. Daha sonra Rangers ile İskoçya kupasını kazanan Hollandalı çalıştırıcı, İskoç kulübünü 11 yıl sonra ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.

ORTA SAHA VE SAVUNMADA OYNADI

Profesyonel futbolculuk kariyerine 1993 yılında Hollanda'nın Rotterdam kulübünde başlayan van Bronckhorst daha sonra Feyenoord, Glasgow Rangers, Arsenal ve Barcelona gibi dünyaca ünlü kulüplerin formalarını giydi ve kariyeri boyunca orta sahada ve savunmada görev yaptı.

SÜRPRİZ ADAY

Beşiktaş, ilk transferi için de düğmeye bastı. Siyah beyazlılar, Karabağ takımında forma giyen Leandro Andrade için girişimlere başladı. Portekiz asıllı orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşmelerde ilerleme kaydeden Beşiktaş, Azerbaycan kulübüyle de pazarlıklara başladı.