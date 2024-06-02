TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan eski Galatasaraylı'ya kanca!
Sezonu kupayla kapatan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, bir dönem Galatasaray'da forma giymiş o isimle görüşme yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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De Sanctis, 2 yıldır İtalya Serie A takımlarından Salernitana'da sportif direktör olarak çalışıyordu.
47 yaşındaki De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.
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