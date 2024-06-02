TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan eski Galatasaraylı'ya kanca!

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de istediği başarıyı yakalayamayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürdü.

Gelecek sezon iddialı olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, bir dönem Galatasaray'da forma giyen o isim için devreye girdiği öğrenildi.