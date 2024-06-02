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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan eski Galatasaraylı'ya kanca!

Sezonu kupayla kapatan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Çalışmalarına hız veren siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, bir dönem Galatasaray'da forma giymiş o isimle görüşme yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 09:15
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan eski Galatasaraylı'ya kanca!

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de istediği başarıyı yakalayamayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürdü.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan eski Galatasaraylı'ya kanca!

Gelecek sezon iddialı olacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, bir dönem Galatasaray'da forma giyen o isim için devreye girdiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan eski Galatasaraylı'ya kanca!

Başkan Hasan Arat'ın, İtalyan futbol adamı Morgan de Sanctis ile sportif direktörlük görevi için bir görüşme yaptığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan eski Galatasaraylı'ya kanca!

De Sanctis, 2 yıldır İtalya Serie A takımlarından Salernitana'da sportif direktör olarak çalışıyordu.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'tan eski Galatasaraylı'ya kanca!

47 yaşındaki De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

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