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Kartal dört koldan

Beşiktaş, taraftarın tepkisini de göz önünde bulundurarak teknik dırektör taarruzuna geçti. Fenerbahçe’nin Jose Mourinho ile anlaştığı haberi Beşiktaşlı yönetimi harekete geçirdi. Biliç, Lucescu, Nuri Şahin, Sergen Yalçın isimleri gündemi meşgul ederken, Siyah Beyazlı taraftarların yönetime baskısı sonucunda Beşiktaş el yükseltti. Yeni adaylar Allegri, Karpin ve Bommel oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Kartal dört koldan

Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yeni yapılanmasına devam eden Beşiktaş, yakın zamanda görüşmeler yaptığı Jose Mourinho'yu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan yönetim, Portekizli hocanın isteklerinin siyah beyazlıların menfaatine ters düştüğünü belirtse de taraftarın öfkesi dinmedi. Beşiktaş taraftarını mutlu etmek isteyen Hasan Arat'ın yeni hedefi ise ortaya çıktı.

YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞME YAPACAK

Juventus'tan bir gazeteciyi tehdit ettiği için kovulan İtalyan teknik adam Massimiliano Allegri ile ilgilenen siyah-beyazlıların, deneyimli hoca için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Yakın zamanda başarılı hoca ile görüşme gerçekleştirecek olan Arat'ın şartların uyması halinde Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesine böyle karşılık vermesi bekleniyor. Kartal bu hamle ile araftarların tepkisini dindirmek istiyor.

KARIİN VE BOMMEL SÜRPRİZİ!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre Beşiktaş, Valeriy Karpin ve Van Bommel ile ilgileniyor. Habere göre Beşiktaş, Rostov ve Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran Valeriy Karpin ile 3 milyon euro maaş karşılığında anlaşabilir. Valeriy Karpin, Rostov ve Rusya Milli Takımı dışında Spartak Moskova, Mallorca, Torpedo Armavir takımlarını çalıştırdı. Siyah-beyazlıların talip olduğu Mark van Bommel ise şu anda Belçika Ligi'nde Royal Antwerp'i çalıştırıyor. Van Bommel'in 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bommel daha önce PSV ve Wolfsburg'u çalıştırdı.

JUVENTUS'TA 1 KUPA KAZANDI

2021'de Juventus ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Allegri, siyah-beyazlılara yalnızca bir İtalya Kupası kazandırdı.Transfermarkt verilerine göre; Mayıs 2021'de ikinci dönemine başlayan Allegri, üç yıl içerisinde takımının başında çıktığı 149 maçta 1,84 puan ortalaması elde etti.

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