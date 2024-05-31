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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berghuis için yeni hamle! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Sağ kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın Steven Berghuis ısrarı devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen Ajax’ın Hollandalı yıldızı için Kartal’dan bir hamle daha geldi. Siyah-beyazlıların 32 yaşındaki yıldız oyuncu için Hollanda ekibine yeni bir teklif yaptığı öğrenildi. İşte o rakam...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berghuis için yeni hamle! İşte o rakam

Geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen Ajax'ın Hollandalı yıldızı Steven Berghuis için Kartal'dan yeni bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berghuis için yeni hamle! İşte o rakam

Siyah- beyazlıların 32 yaşındaki yıldız oyuncu için Hollanda ekibine 2.5 milyon Euro + bonuslar içeren yeni bir teklif yaptığı öğrenildi. Ajax'ın ise bu teklifi şimdilik kabul etmediği belirtildi. Hollandalılar, sağ kanat oyuncusu Berghuis için 7 milyon euro istiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berghuis için yeni hamle! İşte o rakam

Beşiktaş'ın bu rakamı çok bulduğu ve pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Siyah Beyazlılar, en fazla 4 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berghuis için yeni hamle! İşte o rakam

Ajax'ın yıldızı Berghuis, Beşiktaş ile ilgili açıklamalar yaptı. 32 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'ın beni almak istediğini biliyorum. Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama ben ayrılmaktan yanayım. O yüzden şu anda bu konuda endişeli değilim" dedi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berghuis için yeni hamle! İşte o rakam

2021 yılından beri Ajax forması giyen Berghuis, geride kalan sezonda 29 maçta 8 gol atarken 10 da asist yaptı. Hollanda Milli Takım formasını 42 defa terleten yıldız futbolcu sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda forma giyebiliyor.

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