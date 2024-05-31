TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Berghuis için yeni hamle! İşte o rakam

Ajax'ın yıldızı Berghuis, Beşiktaş ile ilgili açıklamalar yaptı. 32 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'ın beni almak istediğini biliyorum. Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama ben ayrılmaktan yanayım. O yüzden şu anda bu konuda endişeli değilim" dedi.