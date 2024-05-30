Haberler Beşiktaş Daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Kartal'dan flaş teknik direktör hamlesi

Daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Kartal'dan flaş teknik direktör hamlesi

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu kupa ile tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları hız kazandı. PAOK'u şampiyon yapan Ravzan Lucescu'yu gündemine alan siyah-beyazlılar, gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Kartal'dan flaş teknik direktör hamlesi

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan, yönetim ve teknik adam değişiklikleri yaşayan Siyah Beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak hem geride bıraktığımız sezonu kurtardı hem de önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa'da temsil etme hakkı kazandı.

Daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Kartal'dan flaş teknik direktör hamlesi

Beşiktaş yönetimi bu nedenle gelecek yıllarda takımı başarıya taşıyacak teknik adam için kılı kırk yarıyor. Jose Mourinho ile de görüşen yönetim şu an için iki aday üzerinde duruyor. Yunanistan Ligi'nde PAOK'u şampiyon yapan Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu için görüşmelerin başladığı gelen haberler arasında.

Daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Kartal'dan flaş teknik direktör hamlesi

Öte yandan Fotomaç'ın haberine göre, Suudi Arabistan Ligi'ni 7. Sırada tamamlayan Al Fateh takımı çalıştıran ve 2013-15 yılları arasında Beşiktaş Teknik Direktörlüğünü de yapan Hırvat Slaven Bilic ise bir başka aday olarak listede yer alıyor. Yönetimde PAOK'u şampiyon yapan Razvan Lucescu ağırlık kazanırken, bazı etkili isimler eğer anlaşma sağlanamaması halinde Bilic'i bir kez daha takımın başında görmek istiyor. Hırvat çalıştırıcı, 2 yıl boyunca görevde kaldığı Beşiktaş'ta kupa ve derbi kazanamamasına rağmen Kara-Kartal'a oynattığı kompakt futbolla otoritelerden geçerli not almıştı.

Daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Kartal'dan flaş teknik direktör hamlesi

LUCE İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI


Teknik direktör listesindeki adaylarla temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın son olarak , PAOK ile bu sezon şampiyon olan Rumen teknik adam Razvan Lucescu ile görüştüğü öne sürüldü. Razvan'ın Beşiktaş'ta çalışmaya sıcak baktığı belirtildi. Razvan Lucescu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğunu belirtmişti. 55 yaşındaki teknik adam, serbest kalma bedelinin Avrupa takımları için 2, diğer kıta kulüpleri için 4 milyon euro olduğunu aktarmıştı. 2021 yılında PAOK'un başına geçen Razvan Lucescu 161 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 91 galibiyet, 36 beraberlik ve 34 yenilgi alırken maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.

Daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Kartal'dan flaş teknik direktör hamlesi

AYRILIKTAN SÖZ ETME DURUMU YOK

Teknik direktör arayışlarına devam eden, PAOK'taki sözleşmesinde çıkış maddesi bulunan Razvan Lucescu için Beşiktaş'a kötü haber geldi. 55 yaşındaki Rumen teknik adamı bırakmak istemeyen PAOK, Beşiktaş'ın hamlesinin ardından Razvan Lucescu'nun devam edeceğini ve böyle bir ayrılığın yaşanmayacağını duyurdu.

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