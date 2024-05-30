Daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Kartal'dan flaş teknik direktör hamlesi
Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu kupa ile tamamlayan Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları hız kazandı. PAOK'u şampiyon yapan Ravzan Lucescu'yu gündemine alan siyah-beyazlılar, gündemine sürpriz bir ismi aldı. İşte detaylar...
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LUCE İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Teknik direktör listesindeki adaylarla temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın son olarak , PAOK ile bu sezon şampiyon olan Rumen teknik adam Razvan Lucescu ile görüştüğü öne sürüldü. Razvan'ın Beşiktaş'ta çalışmaya sıcak baktığı belirtildi. Razvan Lucescu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada sözleşmesinde serbest kalma bedeli olduğunu belirtmişti. 55 yaşındaki teknik adam, serbest kalma bedelinin Avrupa takımları için 2, diğer kıta kulüpleri için 4 milyon euro olduğunu aktarmıştı. 2021 yılında PAOK'un başına geçen Razvan Lucescu 161 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 91 galibiyet, 36 beraberlik ve 34 yenilgi alırken maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.
AYRILIKTAN SÖZ ETME DURUMU YOK
Teknik direktör arayışlarına devam eden, PAOK'taki sözleşmesinde çıkış maddesi bulunan Razvan Lucescu için Beşiktaş'a kötü haber geldi. 55 yaşındaki Rumen teknik adamı bırakmak istemeyen PAOK, Beşiktaş'ın hamlesinin ardından Razvan Lucescu'nun devam edeceğini ve böyle bir ayrılığın yaşanmayacağını duyurdu.
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