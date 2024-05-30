Daha önce Beşiktaş'ı çalıştırmıştı! Kartal'dan flaş teknik direktör hamlesi

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan, yönetim ve teknik adam değişiklikleri yaşayan Siyah Beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak hem geride bıraktığımız sezonu kurtardı hem de önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa'da temsil etme hakkı kazandı.

Beşiktaş yönetimi bu nedenle gelecek yıllarda takımı başarıya taşıyacak teknik adam için kılı kırk yarıyor. Jose Mourinho ile de görüşen yönetim şu an için iki aday üzerinde duruyor. Yunanistan Ligi'nde PAOK'u şampiyon yapan Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu için görüşmelerin başladığı gelen haberler arasında.