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Beşiktaş'ta Al-Musrati çıkmazı! Yönetim ve teknik heyet...

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Siyah beyazlılarda zorlu maç öncesi Al-Musrati çıkmazı yaşanıyor. Yönetim ve teknik heyet yıldız oyuncu için ters düştü. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 12:22
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Beşiktaş'ta Al-Musrati çıkmazı! Yönetim ve teknik heyet...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ta Al-Musrati çıkmazı! Yönetim ve teknik heyet...

Siyah beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi sezonun iç sahadaki kapanış maçında 3 puanı almaya kararlı.

Beşiktaş'ta Al-Musrati çıkmazı! Yönetim ve teknik heyet...

Ancak Kartal'da Hatayspor maçı öncesi Al Musrati konusunda yönetim ile teknik heyet arasında bir çıkmaz yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Al-Musrati çıkmazı! Yönetim ve teknik heyet...

Beşiktaş prestij maçı öncesi eksiklerine kavuştu. Siyah beyazlılarda Rashica ve Colley oynayabilecek duruma geldi.

Beşiktaş'ta Al-Musrati çıkmazı! Yönetim ve teknik heyet...

Genç golcü Semih ve performansı hayal kırıklığı yaratan Al Musrati'nin ise cezası bitti.

Beşiktaş'ta Al-Musrati çıkmazı! Yönetim ve teknik heyet...

Milliyet'te yer alan habere göre, Libyalı oyuncu konusunda büyük bir endişe hakim.

Beşiktaş'ta Al-Musrati çıkmazı! Yönetim ve teknik heyet...

Teknik ekip, tarihin en pahalı transferini kenarda oturtmak istiyor. Yönetim ise bu durumdan rahatsız.

Beşiktaş'ta Al-Musrati çıkmazı! Yönetim ve teknik heyet...

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin, Musrati konusunda iki arada bir derede kaldığı öğrenildi.

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