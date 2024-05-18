Beşiktaş'ta Al-Musrati çıkmazı! Yönetim ve teknik heyet...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi sezonun iç sahadaki kapanış maçında 3 puanı almaya kararlı.