Beşiktaş'ta Al-Musrati çıkmazı! Yönetim ve teknik heyet...
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Siyah beyazlılarda zorlu maç öncesi Al-Musrati çıkmazı yaşanıyor. Yönetim ve teknik heyet yıldız oyuncu için ters düştü. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Beşiktaş prestij maçı öncesi eksiklerine kavuştu. Siyah beyazlılarda Rashica ve Colley oynayabilecek duruma geldi.
Genç golcü Semih ve performansı hayal kırıklığı yaratan Al Musrati'nin ise cezası bitti.
Milliyet'te yer alan habere göre, Libyalı oyuncu konusunda büyük bir endişe hakim.
Teknik ekip, tarihin en pahalı transferini kenarda oturtmak istiyor. Yönetim ise bu durumdan rahatsız.
Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin, Musrati konusunda iki arada bir derede kaldığı öğrenildi.
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